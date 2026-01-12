24 Канал збирає деталі про обстріли України, спираючись на дані Повітряних сил і моніторингових телеграм-каналів.

Дивіться також Україна може отримати нову балістику від Британії: коли це станеться та які пріоритетні цілі

Де зараз повітряна тривога та де летять "Шахеди" увечері 12 січня?

Де тривога в Україні: онлайн-карта тривог

Нагадаємо, що вночі наші редактори найшвидше пишуть про вибухи та наслідки обстрілів у телеграм-каналі 24 Каналу. Підписуйтеся, щоб бути в курсі!

19:25, 12 січня

Дрон на Запоріжжя з півдня.

19:00, 12 січня

Місцеві ЗМІ написали про вибухи в Кривому Розі.

18:52, 12 січня

БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півночі.

18:45, 12 січня

По балістиці відбій.

18:29, 12 січня

БпЛА на півночі Київщини, курс на Житомирщину.

18:28, 12 січня

Загроза балістики з південного напрямку, монітори пишуть, що мова про Крим.

18:15, 12 січня

На Одещині розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження!

Залучено засоби для його збиття.

18:14, 12 січня

БпЛА на півдні від населеного пункту Покровське на Дніпропетровщині, курс на Запоріжжя.

18:09, 12 січня

Дрон на Харків з півночі.

18:04, 12 січня

БпЛА на заході Чернігівщини, курс на північ Київщини.

18:02, 12 січня

Загроза балістики з Воронежа.