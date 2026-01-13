Про масований наліт БпЛА повідомили Повітряні сили. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Дивіться також Росія атакує двома типами зброї: де зараз тривога

Що відомо про вибухи в Одесі вночі 13 січня?

Повітряну тривогу оголошували у різних районах Одеської області впродовж доби кілька разів. В Одеському районі та Одесі, зокрема, її оголосили й уночі 13 січня о 02:21. Під час тривоги Повітряні сили повідомили про значну загрозу для обласного центру.

Масована атака БпЛА на Одесу, перебувайте у безпечних місцях,

– написали військові у соціальних мережах.

Місцеві спільноти у телеграмі повідомляли про вибухи, які чутно у місті, та про роботу сил ППО.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи в Україні цієї доби?