Про масований наліт БпЛА повідомили Повітряні сили. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.
Що відомо про вибухи в Одесі вночі 13 січня?
Повітряну тривогу оголошували у різних районах Одеської області впродовж доби кілька разів. В Одеському районі та Одесі, зокрема, її оголосили й уночі 13 січня о 02:21. Під час тривоги Повітряні сили повідомили про значну загрозу для обласного центру.
Масована атака БпЛА на Одесу, перебувайте у безпечних місцях,
– написали військові у соціальних мережах.
Місцеві спільноти у телеграмі повідомляли про вибухи, які чутно у місті, та про роботу сил ППО.
Де ще лунали вибухи в Україні цієї доби?
- По Києву ворожа армія завдала балістичного удару. Після серії вибухів відомо про перебої зі світлом в області.
- У Павлограді ще ввечері були вибухи та сталися різкі стрибки напруги, відтак зникло світло у деяких районах.
- І кілька серій вибухів лунало у передмісті Харкова, там відомо про двох загиблих та кількох поранених людей.