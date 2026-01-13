Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новую почту.

Смотрите также Погибли 4 человека: атака на терминал "Новой почты" под Харьковом убила работников и водителей

Кого из работников "Новой почты" убила Россия в Харькове 13 января?

Прицельный ракетный удар по терминалу в Харькове унес жизни четырех человек.

Четверо новопочтовиков, имена которых мы никогда не забудем:

Виктор Пархоменко, 37 лет

Тарас Вовк, 34 года

Евгений Ермаков, 39 лет

Дмитрий Захаров, 23 года,

– написали в компании.



Погибшие работники "Новой почты" во время атаки на Харьков 13 января 2026 года / Фото "Новая почта"

"Это неописуемая боль, которая навсегда останется в наших сердцах. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким", – сказано в заметке.

24 Канал присоединяется к словам соболезнования родственникам погибших харьковчан.

Последние атаки на Харьков

Россияне начали бить по городу еще ночью. Они обстреляли детский санаторий, а до этого убили четырех человек в пригороде. Из-под завалов достали 30 человек. В общем было несколько серий взрывов.

Вечером 13 января оккупанты ударили "Молнией" по спортивному объекту в Слободском районе. Пока о раненых речь не идет.