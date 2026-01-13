Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нову пошту.

Кого з працівників "Нової пошти" вбила Росія в Харкові 13 січня?

Прицільний ракетний удар по терміналу в Харкові забрав життя чотирьох людей.

Четверо новопоштовців, імена яких ми ніколи не забудемо:

Віктор Пархоменко, 37 років

Тарас Вовк, 34 роки

Євгеній Єрмаков, 39 років

Дмитро Захаров, 23 роки,

Загиблі працівники "Нової пошти" під час атаки на Харків 13 січня 2026 / Фото "Нова пошта"

"Це невимовний біль, який назавжди залишиться у наших серцях. Вічна та світла пам'ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким", – сказано в дописі.

24 Канал долучається до слів співчуття рідним загиблих харків'ян.

Останні атаки на Харків

Росіяни почали бити по місту ще вночі. Вони обстріляли дитячий санаторій, а до того вбили чотирьох людей у передмісті. З-під завалів дістали 30 людей. Загалом було кілька серій вибухів.

Увечері 13 січня окупанти вгатили "Молнією" по спортивному об'єкту в Слобідському районі. Поки що про поранених не йдеться.