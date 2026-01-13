Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нову пошту.
Кого з працівників "Нової пошти" вбила Росія в Харкові 13 січня?
Прицільний ракетний удар по терміналу в Харкові забрав життя чотирьох людей.
Четверо новопоштовців, імена яких ми ніколи не забудемо:
Віктор Пархоменко, 37 років
Тарас Вовк, 34 роки
Євгеній Єрмаков, 39 років
Дмитро Захаров, 23 роки,
– написали в компанії.
Загиблі працівники "Нової пошти" під час атаки на Харків 13 січня 2026 / Фото "Нова пошта"
"Це невимовний біль, який назавжди залишиться у наших серцях. Вічна та світла пам'ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким", – сказано в дописі.
24 Канал долучається до слів співчуття рідним загиблих харків'ян.
Останні атаки на Харків
Росіяни почали бити по місту ще вночі. Вони обстріляли дитячий санаторій, а до того вбили чотирьох людей у передмісті. З-під завалів дістали 30 людей. Загалом було кілька серій вибухів.
Увечері 13 січня окупанти вгатили "Молнією" по спортивному об'єкту в Слобідському районі. Поки що про поранених не йдеться.