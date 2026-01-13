Компанія пообіцяла клієнтам компенсувати вартість знищених посилок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".
Дивіться також Десятки тисяч родин на Одещині без світла: Росія вгатила по двох енергооб'єктах
Які наслідки атаки по терміналу "Нової пошти" під Харковом?
Внаслідок атаки загинули 2 працівників сортувального центру та водій партнера-перевізника. Ще четверо людей зазнали поранень – троє працівників сортувального центру і один водій перевізника.
Як повідомили у пресслужбі "Нової пошти", усіх поранених госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує. Компанія також надає необхідну підтримку сім’ям загиблих.
Через російський удар вантажний термінал був майже повністю зруйнований, поштовий – пошкоджений частково. У "Новій пошті" зазначили, що клієнтам, чиї відправлення були знищені, компенсують повну вартість посилок.
Що відомо про атаку по поштовому терміналу під Харковом?
Ворог вдарив по терміналу "Нової Пошти" неподалік обласного центру. Рятувальники ліквідували наслідки на площі приблизно 500 квадратних метрів.
Попередньо відомо, що через обстріл Харківщини загинули четверо людей, а ще 6 – зазнали поранень.
Урятувати вдалося 30 людей, декого живими дістали з-під завалів будівлі. Пожежники продовжили працювати на місці навіть попри загрозу повторних ворожих атак.