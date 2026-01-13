Компанія пообіцяла клієнтам компенсувати вартість знищених посилок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

Які наслідки атаки по терміналу "Нової пошти" під Харковом?

Внаслідок атаки загинули 2 працівників сортувального центру та водій партнера-перевізника. Ще четверо людей зазнали поранень – троє працівників сортувального центру і один водій перевізника.

Як повідомили у пресслужбі "Нової пошти", усіх поранених госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує. Компанія також надає необхідну підтримку сім’ям загиблих.

Через російський удар вантажний термінал був майже повністю зруйнований, поштовий – пошкоджений частково. У "Новій пошті" зазначили, що клієнтам, чиї відправлення були знищені, компенсують повну вартість посилок.

Що відомо про атаку по поштовому терміналу під Харковом?