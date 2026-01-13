Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Дивіться також У декількох районах Одеси виникли проблеми з електропостачанням: у ДТЕК відповіли
Які наслідки атаки на Одещину?
Росія 13 січня атакувала два енергооб'єкти Одещини. Як поінформували у компанії, обстріл спричинив значні руйнування інфраструктури.
Внаслідок цього електропостачання наразі відсутнє у близько 47 тисяч родин в області.
Енергетики додали, що ліквідують наслідки атаки та намагаються якнайшвидше повернути електрику в домівки. Проте зазначили, що на відновлення потрібен час.
Що відомо про нічний удар по Україні?
Окрім пошкодження енергетики, у самій Одесі також понівечені житлові будинки, школа, дитячий садок і лікарня. Відомо, що внаслідок ударів є постраждалі.
Після нічного обстрілу Києва та області в столиці, а також у Бучанському районі запровадили екстрені відключення електроенергії.
Раніше повідомлялось, що росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" та АЗС біля Харкова. Внаслідок обстрілу загинули та постраждали люди.