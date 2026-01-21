Під час загрози російського удару перебувайте у безпечних місцях. Про рух ворожих повітряних цілей інформує 24 Канал.
Куди Росія запустила "Шахеди"?
Де наразі звучить повітряна тривога?
Ударні БпЛА зафіксовано на Сумщині в районі Боромля та Тростянця. Курс східний. Повітряні сили повідомляють про рух ворожого БпЛА на північ Чернігівщини.19:45, 21 січня19:42, 21 січня
