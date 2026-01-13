Компания пообещала клиентам компенсировать стоимость уничтоженных посылок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
Какие последствия атаки по терминалу "Новой почты" под Харьковом?
В результате атаки погибли 2 работников сортировочного центра и водитель партнера-перевозчика. Еще четыре человека получили ранения – трое работников сортировочного центра и один водитель перевозчика.
Как сообщили в пресс-службе "Новой почты", всех раненых госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Компания также оказывает необходимую поддержку семьям погибших.
Из-за российского удара грузовой терминал был почти полностью разрушен, почтовый – поврежден частично. В "Новой почте" отметили, что клиентам, чьи отправления были уничтожены, компенсируют полную стоимость посылок.
Что известно об атаке по почтовому терминалу под Харьковом?
Враг ударил по терминалу "Новой почты" недалеко от областного центра. Спасатели ликвидировали последствия на площади примерно 500 квадратных метров.
Предварительно известно, что из-за обстрела Харьковской области погибли четыре человека, а еще 6 – получили ранения.
Спасти удалось 30 человек, некоторых живыми достали из-под завалов здания. Пожарные продолжили работать на месте, даже несмотря на угрозу повторных вражеских атак.