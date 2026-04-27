Как выросли доходы "Новой почты"?

О том, сколько чистой прибыли зарабатывает компания, говорится в финансовом отчете "Новой почты".

Компания-лидер по экспресс доставкам в Украине в течение первого квартала (января-марта) 2026 года увеличила выручку в годовом измерении до 14,98 миллиарда гривен. В процентном значении, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, прибыль выросла на 26,9%.

В то же время чистая прибыль кампании за первый квартал 2026 года составляет 1,28 миллиарда гривен. Показатель увеличился в 4,4 раза.

Если говорить о валовой прибыли – показатель вырос на 20,7%, что в целом составляет 2,71 миллиарда гривен. Зато прибыль от операционной деятельности уменьшилась до 0,79 миллиарда гривен (-10,3%).

Известно в частности, что собственный капитал компании в течение одного года увеличился на 1,7 миллиарда гривен (от 11,7 миллиарда в 2025 году до 13,4 миллиарда в 2026 году). По первому кварталу текущего года – "Новая почта" начала расширение сети и открыла:

2600 почтоматов;

36 отделений;

329 пунктов приема и выдачи посылок.

Обратите внимание! До конца 2026 года "Новая почта" планирует масштабировать сеть и добавить по Украине еще 6 тысяч новых почтоматов и 300 мини-отделений.

По данным компании, в январе-марте 2026 года значительно выросли чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности. В соответствующее время 2025 года компания имела убытки в 0,48 миллиарда гривен. Сейчас же такой показатель прибыли составляет 1,68 миляьрда гривен.

Еще один аспект, который нужно учесть – продажа дочерней компании. В феврале 2026 года "Новая почта" выручила 1,46 миллиарда гривен за ООО "Новобокс".

Обратите внимание! Новым владельцем дочерней компании является кипрская NP Holdings Limited. Однако бенефициарами остаются Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов. Также известно, что после продажи компанию переименовали в "Новая бокс".

Всего в течение 2025 года компания выручила 54,2 миллиарда гривен (+21,6% выручки). Чистая прибыль составила 2,6 миллиарда (+4,4%). Количество доставок выросло до 522 миллионов или на 7,4%. Количество международных отправлений тоже увеличилось до 29 миллионов (+52,6%).

Интересно, что в 2016 году приблизительная чистая прибыль составила чуть более 200 миллионов гривен. Так фактически за 10 лет чистая прибыль "Новой почты" выросла в 10 раз. Ведь последний годовой показатель составляет 2,6 миллиарда гривен.

Сколько рабочих мест создает "Новая почта"?

По рейтингу Опендатабот, который анализирует финансовые отчеты компаний, служба доставки вошла в 10 крупнейших работодателей Украины. "Новая почта" заняла 6 место со штатом 27 572 тысячи работников. На одну ступеньку выше – Укрпочта с 31 739 работниками.



Как изменилось количество работников у крупнейших украинских работодателей / Инфографика Опендатабот

В частности известно, что с 2021 года штат "Новой почты" сократился на 7% или 2218 работников. Сама компания комментирует это как следствие войны, миграции работников и изменения операционного процесса. Ключевыми для почты остаются совершенствование и развитие имеющегося резерва и содержание основных рабочих.

Что еще известно о работе "Новой почты"?

Недавно стало известно, что из-за постоянных обстрелов компания решила закрыть отделение в поселке Камышеваха Запорожской области. Решение связано с вопросами безопасности относительно команды и клиентов. Известно, что это отделение было важным логистическим пунктом, поэтому партнеры, которые отвечали за него, готовятся открыть новую точку в одном из соседних сел.

В частности от 13 апреля 2026 года "Новая почта" пересмотрела тарифы. Это связано с тем, что сервис должен адаптироваться к соответствующим экономическим условиям в стране и покрыть рост расходов. Несмотря на то, что возрастет стоимость базовых тарифов, упаковки малых посылок, формовые конверты, переадресации в пути остаются бесплатными.