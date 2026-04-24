"Новая почта" закрыла одно из отделений: что известно?

Почти 2 года отделение в Камышевахе было важным логистическим пунктом, сообщили в компании.

Только за март через него прошло 10 000 посылок, около сотни людей приходили получали продукты, лекарства и гуманитарную помощь.

Сейчас отделение решили закрыть из-за постоянных обстрелов, опасность налетов FPV-дронов и близость к фронту, что ставит под риск жизни команды и клиентов.

Отделение "Новой почты" в Камышевахе открыли партнеры компании – отец и сын – Николай и Кирилл Грабки. В нем работал сам Кирилл и 7 наших сотрудников: руководитель отделения Александр, операторы Василий, Вадим и Светлана, грузчик Денис и Александр, водитель Юрий. Все они жители прифронтового Запорожья: с самой Камышевахи и из разрушенных россиянами поселков поблизости,

– сообщили в "Новой почте".

После закрытия отделения в Камышевахе партнеры – семья Грабков – готовятся открыть новый пункт в одном из соседних населенных пунктов.

Почему Запорожская область в приоритете России?

Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала сказал, что на юге россияне сейчас сосредоточены не на Николаеве или Одессе. По его словам, главная цель здесь значительно ближе и именно она может открыть врагу путь дальше на Запорожье.

Сейчас россияне держат два главных направления давления: Донецкую область и юг. На востоке они не отказались от плана дожать весь регион, поэтому продолжают наступательные действия на нескольких участках. Параллельно на юге все отчетливее выдвигают вперед именно запорожское направление, потому что оно открывает им возможность давить ближе к областному центру.

Они хотят захватить Донецкую область полностью. И именно на это были направлены их наступательные действия, в том числе и на Покровском направлении, в сторону Краматорской агломерации,

– подчеркнул Попович.

На юге сейчас речь идет не о рывке на Николаев или Одессу. Ближайший замысел там значительно приземленнее: сначала расшатать украинскую оборону в Запорожской области, выбить ее с важного участка и уже после этого расширять возможности для наступления дальше.

Относительно южной зоны, это охват Орехова, судя по всему, по малому радиусу, для того, чтобы вытеснить оттуда нашу группировку и создать единый фронт наступления уже непосредственно на Запорожье,

– сказал он.

Если россиянам удастся продвинуться на этом участке, они попытаются усилить давление уже на само Запорожье. Поэтому Орехов сейчас выглядит городом под наибольшей угрозой на южном направлении.

