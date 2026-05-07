Новая почта сообщила о DDoS-атаке на собственные системы. В компании предупредили о возможных временных трудностях в работе сервисов, но заверили, что ситуацию уже контролируют. Об этом они написали на своем официальном Telegram-канале.

Что известно об атаке?

В своем официальном Telegram-канале Новая почта сообщила о DDoS-атаке на внутренние системы компании. Из-за этого пользователи могут столкнуться с незначительными временными перебоями в работе отдельных сервисов. В компании отметили, что ИТ-специалисты уже запустили резервные схемы работы для поддержания стабильности сервисов и противодействия атаке.

Также в сообщении подчеркнули, что ситуация "полностью под контролем". Сейчас Новая почта не уточнила, когда именно началась атака, какие именно сервисы могли пострадать больше всего и повлияла ли ситуация на работу отделений, мобильного приложения или доставок. В то же время компания призвала пользователей с пониманием отнестись к возможным задержкам или нестабильной работы онлайн-сервисов.

DDoS-атаки – это тип кибератак, во время которых злоумышленники перегружают серверы большим количеством запросов, из-за чего онлайн-платформы могут работать медленнее или временно становиться недоступными для пользователей.

Как DDoS-атаки влияют на повседневных пользователей и бизнес?

DDoS-атаки в первую очередь бьют по доступности сервисов. Для обычных пользователей это может означать невозможность зайти в мобильное приложение, оплатить посылку, отследить доставку или воспользоваться онлайн-услугами. В случае крупных логистических компаний перебои также способны влиять на скорость обработки заказов и работу клиентской поддержки.

Для бизнеса последствия часто значительно серьезнее. Из-за перегрузки серверов компании могут терять прибыль, клиентов и репутацию. По данным Cloudflare, даже кратковременное отключение онлайн-сервисов способно вызвать перебои в базовых бизнес-процессах и негативно сказаться на доверии пользователей.

Отдельной проблемой является то, что атаки могут затрагивать не только конкретный сайт или приложение, но и инфраструктурных провайдеров. Например, большие сбои в работе Cloudflare в 2025 году временно повлияли на доступность популярных сервисов и платформ в разных странах мира.

Как украинские компании готовятся к киберугрозам в военное время?

После начала полномасштабной войны украинский бизнес существенно усилил киберзащиту. Компании все чаще переходят на резервные дата-центры, дублируют критические системы, используют облачную инфраструктуру и создают сценарии аварийного восстановления работы.

Аналитики Atlantic Council отмечают, что война заставила Украину быстро адаптироваться к постоянному кибердавлению, а сотрудничество между государством, частным сектором и ИТ-сообществом стало одним из ключевых факторов киберустойчивости страны.

В то же время украинские компании активно привлекают международную поддержку. По данным CDAC, значительную роль в укреплении киберзащиты Украины играют частные кибербезопасные компании, иностранные правительства и международные организации.

Кто и зачем может атаковать "Новую почту"?

Официально компания не сообщала, кто стоит за DDoS-атакой. В то же время эксперты по кибербезопасности отмечают, что мишенями таких атак часто становятся крупные логистические, финансовые и инфраструктурные компании из-за их важности для экономики и повседневной жизни.

Целью подобных атак может быть не только техническое нарушение работы сервисов, но и попытка создать панику, подорвать доверие пользователей или дестабилизировать работу критически важных систем. В научных и аналитических работах о кибервойне против Украины отмечается, что атаки нередко имеют психологический и репутационный эффект.

Логистические компании уже неоднократно становились целями хакеров в разных странах мира. В 2024 году кибератаки фиксировались и против украинских транспортных и почтовых сервисов, как сообщает DarkReading.

Кроме политически мотивированных атак, существуют и финансовые причины. Часть DDoS-кампаний используется для шантажа компаний или как элемент конкурентного или криминального давления. В сфере кибербезопасности также обращают внимание на распространение так называемых "DDoS-as-a-Service" платформ, которые позволяют организовывать атаки даже людям без глубоких технических знаний.