Что происходит с Cloudflare?

Как сообщили на официальном сайте Cloudflare, компания "расследует проблемы" с Dashboard и связанными API. Некоторые клиенты, которые используют обе услуги "испытывают влияние, поскольку запросы могут не сработать и/или отображаться ошибки", пишет 24 Канал.

Сейчас количество неработающих сайтов и сервисов значительно меньше, чем во время сбоя 18 ноября. Например, не работает сервис Perplexity и ресурс Downdetector, который сообщает о сбоях.

Новость дополняется…