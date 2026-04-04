Как получить компенсацию за посылку?
Для этого необходимо подать специальное обращение. Детали в пресс-офисе компании рассказали для "РБК-Украина".
Если посылка была уничтожена в результате вражеской атаки, "Новая почта" сразу информирует об этом отправителя через SMS, Viber или приложение, а также телефонный звонок.
В сообщении указана инструкция, как оформить обращение на компенсацию. Однако компания осуществляет возмещение именно отправителю – в соответствии с условиями договора перевозки.
Если же товар и доставка были оплачены получателем, отправитель может отказаться от компенсации в его пользу. Только в таком случае деньги вернут получателю.
При отсутствии такого отказа получатель может рассчитывать только на возврат средств за доставку, если она была оплачена через приложение или в отделении оператора,
– объяснили в "Новой почте".
Обратите внимание! Обычно обработка подобных обращений длится несколько дней. В случае уничтожения посылки из-за российского удара отказов в возврате денег не бывает.
Когда посылка направляется в уже поврежденное вражеским обстрелом отделение, логистику оперативно перестраивают. Если есть изменение точки выдачи, отправителей и получателей также информируют.
Напомним, ранее "Новая почта" опровергла слухи о якобы "распродаже" утерянных или невостребованных посылок. После окончания срока хранения, или же если от отправления отказались, компания утилизирует его.
Что известно о последних ударах России?
Утром 1 апреля под ударом вражеских "Шахедов" оказался Луцк, в частности был разрушен терминал "Новой почты". В момент попадания сотрудники были в укрытиях и не пострадали.
Ранее еще один склад компании повредили в Запорожье 17 марта. Часть работников получила контузии и ранения.