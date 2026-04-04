Як отримати компенсацію за посилку?

Для цього необхідно подати спеціальне звернення. Деталі в пресофісі компанії розповіли для "РБК-Україна".

Якщо посилка була знищена внаслідок ворожої атаки, "Нова пошта" одразу інформує про це відправника через SMS, Viber або додаток, а також телефонний дзвінок.

У повідомленні вказана інструкція, як оформити звернення на компенсацію. Однак компанія здійснює відшкодування саме відправнику – відповідно до умов договору перевезення.

Якщо ж товар і доставка були оплачені отримувачем, відправник може відмовитися від компенсації на його користь. Лише в такому разі гроші повернуть отримувачу.

За відсутності такої відмови отримувач може розраховувати тільки на повернення коштів за доставку, якщо її було оплачено через застосунок або у відділенні оператора,

– пояснили в "Новій пошті".

Зверніть увагу! Зазвичай обробка подібних звернень триває кілька днів. У разі знищення посилки через російський удар відмов у поверненні грошей не буває.

Коли посилка прямує в уже пошкоджене ворожим обстрілом відділення, логістику оперативно перебудовують. Якщо є зміна точки видачі, відправників та отримувачів також інформують.

Нагадаємо, раніше "Нова пошта" спростувала чутки про нібито "розпродаж" загублених або невитребуваних посилок. Після закінчення терміну зберігання, або ж якщо від відправлення відмовилися, компанія утилізує його.

