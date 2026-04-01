Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 6:18. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Дивіться також "Шахеди" рвуться на Захід, тривогу оголосили у багатьох областях: що відомо про загрозу атак

Що відомо про вибухи в Луцьку сьогодні?

Наразі відомостей дуже мало. Повітряну тривогу на Волині оголосили о 5:58.

Слід сказати, що вона охопила не всі райони області. На момент публікації новини червоні Луцький, Володимирський і Ковельський райони – у Камінь-Каширському тривоги не було.

Нагадаємо, що 24 Канал оперативно пише про вибухи в Україні під час атак і про їхні наслідки в своєму телеграм-каналі.

Повітряні сили інформували, що БпЛА летять на Рівненщині в районі Смиги, Дубно та Костополя вектором руху на Луцьк.

Моніторингові спільноти уточнювали, що на Луцьк рухаються близько десятка дронів. На 6:30 їх летить ще 5.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Де ще були вибухи вночі?

Тривога стала поширюватися на захід України ще увечері 31 березня. У Хмельницькому виникла пожежа після прильоту.