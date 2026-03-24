Скільки коштує платне зберігання на "Новій пошті"?

Вартість платного зберігання залежить від типу відправлення, повідомили у "Новій пошті".

Дивіться також Викинуть все: що категорично не можна відправляти "Новою поштою"

У 2026 році тарифи виглядають так:

невеликі посилки або документи – 10 гривень за день;

середні – 20 гривень за день;

великі – 30 гривень за день;

вантажі до 100 кілограмів – 40 гривень за день;

шини та диски – 40 гривень за день;

палети – 100 гривень за день.

Якщо вага перевищує 100 кілограмів, доведеться платити по 40 гривень за кожні наступні 100 кілограмів щодня.

Зауважте! Перший день зберігання рахується не з моменту доставки, а з наступного дня після того, як посилка прибула у відділення. Усі ці процеси відбуваються автоматично – нічого додатково замовляти не потрібно.

Скільки зберігається посилка на "Новій пошті"?

Безкоштовно посилки (крім палет) зберігаються протягом семи календарних днів. Для палет цей термін коротший – лише три дні.

Після цього починається платний період: для звичайних відправлень – з восьмого дня, для палет – вже з четвертого. Тож якщо затягнути з отриманням, сума за зберігання може швидко зрости.

Що категорично не можна відправляти "Новою поштою"?

За правилами перевізника, у посилках не можна пересилати:

харчові продукти, що потребують спеціального температурного режиму або мають термін придатності, що закінчується до дати доставки;

охолоджені або заморожені продукти;

молочні продукти та яйця;

харчові продукти тваринного походження у місцях з карантинними обмеженнями (де може діяти спеціальний режим).

Також компанія не приймає для пересилання:

алкогольні напої та підакцизні товари (тютюнові вироби);

ліки,

вітаміни та дієтичні добавки;

гроші, дорогоцінні метали та камені;

пиротехніка та небезпечні матеріали;

нереєстровані медичні засоби та заборонені речовини.

За офіційними умовами перевезення, частина харчових продуктів може бути дозволена, якщо вони мають тривалий термін придатності, не потребують спеціальних умов зберігання та правильно упаковані – наприклад, сухі крупи або консерви у заводській упаковці.

