Скільки коштує платне зберігання на "Новій пошті"?

Вартість платного зберігання залежить від типу відправлення, повідомили у "Новій пошті".

Дивіться також Викинуть все: що категорично не можна відправляти "Новою поштою"

У 2026 році тарифи виглядають так:

  • невеликі посилки або документи – 10 гривень за день;
  • середні – 20 гривень за день;
  • великі – 30 гривень за день;
  • вантажі до 100 кілограмів – 40 гривень за день;
  • шини та диски – 40 гривень за день;
  • палети – 100 гривень за день.

Якщо вага перевищує 100 кілограмів, доведеться платити по 40 гривень за кожні наступні 100 кілограмів щодня.

Зауважте! Перший день зберігання рахується не з моменту доставки, а з наступного дня після того, як посилка прибула у відділення. Усі ці процеси відбуваються автоматично – нічого додатково замовляти не потрібно.

Скільки зберігається посилка на "Новій пошті"?

Безкоштовно посилки (крім палет) зберігаються протягом семи календарних днів. Для палет цей термін коротший – лише три дні.

Після цього починається платний період: для звичайних відправлень – з восьмого дня, для палет – вже з четвертого. Тож якщо затягнути з отриманням, сума за зберігання може швидко зрости.

Що категорично не можна відправляти "Новою поштою"?

За правилами перевізника, у посилках не можна пересилати:

  • харчові продукти, що потребують спеціального температурного режиму або мають термін придатності, що закінчується до дати доставки;
  • охолоджені або заморожені продукти;
  • молочні продукти та яйця;
  • харчові продукти тваринного походження у місцях з карантинними обмеженнями (де може діяти спеціальний режим).

Також компанія не приймає для пересилання:

  • алкогольні напої та підакцизні товари (тютюнові вироби);
  • ліки,
  • вітаміни та дієтичні добавки;
  • гроші, дорогоцінні метали та камені;
  • пиротехніка та небезпечні матеріали;
  • нереєстровані медичні засоби та заборонені речовини.

За офіційними умовами перевезення, частина харчових продуктів може бути дозволена, якщо вони мають тривалий термін придатності, не потребують спеціальних умов зберігання та правильно упаковані – наприклад, сухі крупи або консерви у заводській упаковці.

Новини "Нової пошти"

  • У "Новій пошті" в ТРЦ можна залишити речі на зберігання. Максимальна вага речей – 30 кг, а довжина кожної сторони пакунку не повинна перевищувати 60 см.

  • "Нова пошта" у Києві відкрила простір з 26 поштоматами та 286 комірками, що працює в тестовому режимі. Якщо простір буде популярним, такі поштомати можуть з’явитися в інших містах України.

  • "Нова пошта" планує вийти на ринки Канади, Китаю та розширити свою присутність у Європі до 2028 року, а також відкрити відділення в США.

  • "Нова пошта" почала співпрацю з UPS для доставки посилок зі США в Україну, з вартістю від 25 доларів. Доставка займає від семи днів, а страхування включене для посилок з оціночною вартістю до 150 доларів.