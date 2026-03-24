Скільки коштує платне зберігання на "Новій пошті"?
Вартість платного зберігання залежить від типу відправлення, повідомили у "Новій пошті".
У 2026 році тарифи виглядають так:
- невеликі посилки або документи – 10 гривень за день;
- середні – 20 гривень за день;
- великі – 30 гривень за день;
- вантажі до 100 кілограмів – 40 гривень за день;
- шини та диски – 40 гривень за день;
- палети – 100 гривень за день.
Якщо вага перевищує 100 кілограмів, доведеться платити по 40 гривень за кожні наступні 100 кілограмів щодня.
Зауважте! Перший день зберігання рахується не з моменту доставки, а з наступного дня після того, як посилка прибула у відділення. Усі ці процеси відбуваються автоматично – нічого додатково замовляти не потрібно.
Скільки зберігається посилка на "Новій пошті"?
Безкоштовно посилки (крім палет) зберігаються протягом семи календарних днів. Для палет цей термін коротший – лише три дні.
Після цього починається платний період: для звичайних відправлень – з восьмого дня, для палет – вже з четвертого. Тож якщо затягнути з отриманням, сума за зберігання може швидко зрости.
Що категорично не можна відправляти "Новою поштою"?
За правилами перевізника, у посилках не можна пересилати:
- харчові продукти, що потребують спеціального температурного режиму або мають термін придатності, що закінчується до дати доставки;
- охолоджені або заморожені продукти;
- молочні продукти та яйця;
- харчові продукти тваринного походження у місцях з карантинними обмеженнями (де може діяти спеціальний режим).
Також компанія не приймає для пересилання:
- алкогольні напої та підакцизні товари (тютюнові вироби);
- ліки,
- вітаміни та дієтичні добавки;
- гроші, дорогоцінні метали та камені;
- пиротехніка та небезпечні матеріали;
- нереєстровані медичні засоби та заборонені речовини.
За офіційними умовами перевезення, частина харчових продуктів може бути дозволена, якщо вони мають тривалий термін придатності, не потребують спеціальних умов зберігання та правильно упаковані – наприклад, сухі крупи або консерви у заводській упаковці.
Новини "Нової пошти"
У "Новій пошті" в ТРЦ можна залишити речі на зберігання. Максимальна вага речей – 30 кг, а довжина кожної сторони пакунку не повинна перевищувати 60 см.
"Нова пошта" у Києві відкрила простір з 26 поштоматами та 286 комірками, що працює в тестовому режимі. Якщо простір буде популярним, такі поштомати можуть з’явитися в інших містах України.
"Нова пошта" планує вийти на ринки Канади, Китаю та розширити свою присутність у Європі до 2028 року, а також відкрити відділення в США.
"Нова пошта" почала співпрацю з UPS для доставки посилок зі США в Україну, з вартістю від 25 доларів. Доставка займає від семи днів, а страхування включене для посилок з оціночною вартістю до 150 доларів.