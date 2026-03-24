Сколько стоит платное хранение на "Новой почте"?

Стоимость платного хранения зависит от типа отправления, сообщили в "Новой почте".

Смотрите также Выбросят все: что категорически нельзя отправлять "Новой почтой"

В 2026 году тарифы выглядят так:

небольшие посылки или документы – 10 гривен за день;

средние – 20 гривен за день;

большие – 30 гривен за день;

грузы до 100 килограммов – 40 гривен за день;

шины и диски – 40 гривен за день;

паллеты – 100 гривен за день.

Если вес превышает 100 килограммов, придется платить по 40 гривен за каждые последующие 100 килограммов ежедневно.

Заметьте! Первый день хранения считается не с момента доставки, а со следующего дня после того, как посылка прибыла в отделение. Все эти процессы происходят автоматически – ничего дополнительно заказывать не нужно.

Сколько хранится посылка на "Новой почте"?

Бесплатно посылки (кроме паллет) хранятся в течение семи календарных дней. Для паллет этот срок короче – всего три дня.

После этого начинается платный период: для обычных отправлений – с восьмого дня, для паллет – уже с четвертого. Поэтому если затянуть с получением, сумма за хранение может быстро возрасти.

Что категорически нельзя отправлять "Новой почтой"?

По правилам перевозчика, в посылках нельзя пересылать:

пищевые продукты, требующие специального температурного режима или имеющие срок годности, заканчивающийся до даты доставки;

охлажденные или замороженные продукты;

молочные продукты и яйца;

пищевые продукты животного происхождения в местах с карантинными ограничениями (где может действовать специальный режим).

Также компания не принимает для пересылки не принимает для пересылки:

алкогольные напитки и подакцизные товары (табачные изделия);

лекарства,

витамины и диетические добавки;

деньги, драгоценные металлы и камни;

пиротехника и опасные материалы;

нерегистрируемые медицинские средства и запрещенные вещества.

По официальным условиям перевозки, часть пищевых продуктов может быть разрешена, если они имеют длительный срок годности, не требуют специальных условий хранения и правильно упакованы – например, сухие крупы или консервы в заводской упаковке.

Новости "Новой почты"