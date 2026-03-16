Что нельзя пересылать "Новой почтой" – рассказали на сайте перевозчика.

Смотрите также "Новая почта" разрешила оставлять вещи на хранение в ТРЦ: сколько это стоит

Что точно запрещено для пересылки?

По правилам перевозчика, в посылках нельзя пересылать:

пищевые продукты, требующие специального температурного режима или имеющие срок годности, заканчивающийся до даты доставки;

охлажденные или замороженные продукты;

молочные продукты и яйца;

пищевые продукты животного происхождения в местах с карантинными ограничениями (где может действовать специальный режим).

Также компания не принимает для пересылки не принимает для пересылки:

алкогольные напитки и подакцизные товары (табачные изделия);

лекарства,

витамины и диетические добавки;

деньги, драгоценные металлы и камни;

пиротехника и опасные материалы;

нерегистрируемые медицинские средства и запрещенные вещества.



Что запрещено передавать за границу по почте / Фото "Новая почта"

По официальным условиям перевозки, часть пищевых продуктов может быть разрешена, если они имеют длительный срок годности, не требуют специальных условий хранения и правильно упакованы – например, сухие крупы или консервы в заводской упаковке. Но даже в таких случаях перевозчик может отказать в приеме, если существует риск загрязнения других отправлений.

Почему важно соблюдать правила?

Компания имеет право не принимать посылку к пересылке, изъять запрещенные предметы или даже утилизировать их. Это предусмотрено внутренними правилами "Новой почты", которые действуют для обеспечения безопасности перевозки и соблюдения таможенного законодательства.

Чтобы избежать проблем при отправке, перед тем, как формировать посылку, стоит проверить официальный список запрещенных товаров на сайте "Новой почты" и проконсультироваться с оператором в отделении.

Почему существуют эти ограничения?

По данным Государственной таможенной службы Украины, часть запретов связана с соблюдением таможенных и международных правил перевозки. Некоторые товары требуют специальных разрешений или сертификатов для законной транспортировки.

Другая причина – вопросы безопасности. Запрещенные предметы могут представлять риск при пересылке: это взрывчатые или токсичные вещества, оружие, а также вещи, которые могут быть опасными для получателей или работников почтовых служб.

Заметим, что с 1 декабря 2025 года "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине на 5 – 20 гривен, кроме посылок до 2 килограммов.