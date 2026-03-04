Скільки коштує залишити речі на "Новій пошті"
Залишити свої речі на зберігання можна у поштоматах "Нової пошти" в торгових центрах, повідомили у компанії.
Дивіться також Укрпошта наздоганяє "Нову пошту": які нові функції з'являться для клієнтів наприкінці лютого
Покладіть пакунки у комірку й продовжуйте шопінг із вільними руками. Забрати речі зможете у будь-який зручний момент,
– пишуть у компанії.
Як скористатися послугою:
- Створіть відправлення у мобільному застосунку.
- Помістіть покупки у вільну комірку поштомату.
- Закрийте її і речі чекатимуть на вас.
- Якщо оформлюєте послугу у відділенні чи пункті видачі, зверніться до оператора та замовте послугу "Пункт передачі".
Вартість послуги зберігання речей – 30 гривень.
До слова, сервіс "Пункт передачі" підійде для тих, хто хоче на деякий час залишити валізу, рюкзак або інші особисті речі вагою до 30 кілограмів. У вартість входить зберігання до 7 днів (для палет – до 3 днів). З наступного дня (8-го для речей, 4-го для палет) нараховується додаткова плата.
Для окремих відділень діють обмеження – максимальна довжина кожної сторони пакунку не повинна перевищувати 60 сантиметрів. Передбачені також параметри для палет, шин і дисків.
Новини "Нової пошти"
"Нова пошта" у Києві відкрила простір з 26 поштоматами та 286 комірками, що працює в тестовому режимі. Якщо простір буде популярним, такі поштомати можуть з’явитися в інших містах України.
"Нова пошта" почала співпрацю з UPS для доставки посилок зі США в Україну, з вартістю від 25 доларів. Доставка займає від семи днів, а страхування включене для посилок з оціночною вартістю до 150 доларів.
"Нова Пошта" забороняє міжнародну пересилку продуктів харчування, медикаментів, цінностей, зброї, наркотичних речовин, піротехніки та небезпечних матеріалів.
"Нова пошта" планує відбудувати термінал, пошкоджений внаслідок атаки 13 січня під час обстрілу Харківщини. Внаслідок атаки було знищено вантажний термінал, частково поштовий, загинули четверо працівників, і ще четверо поранено.