Скільки коштує залишити речі на "Новій пошті"

Залишити свої речі на зберігання можна у поштоматах "Нової пошти" в торгових центрах, повідомили у компанії.

Покладіть пакунки у комірку й продовжуйте шопінг із вільними руками. Забрати речі зможете у будь-який зручний момент,

– пишуть у компанії.

Як скористатися послугою:

Створіть відправлення у мобільному застосунку. Помістіть покупки у вільну комірку поштомату. Закрийте її і речі чекатимуть на вас. Якщо оформлюєте послугу у відділенні чи пункті видачі, зверніться до оператора та замовте послугу "Пункт передачі".

Вартість послуги зберігання речей – 30 гривень.

До слова, сервіс "Пункт передачі" підійде для тих, хто хоче на деякий час залишити валізу, рюкзак або інші особисті речі вагою до 30 кілограмів. У вартість входить зберігання до 7 днів (для палет – до 3 днів). З наступного дня (8-го для речей, 4-го для палет) нараховується додаткова плата.

Для окремих відділень діють обмеження – максимальна довжина кожної сторони пакунку не повинна перевищувати 60 сантиметрів. Передбачені також параметри для палет, шин і дисків.

