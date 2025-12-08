Існує низка товарів, які заборонено упаковувати для відправлення за межі України. 24 Канал з посиланням на "Нову пошту" поділиться актуальною добіркою речей, які категорично не приймуть до міжнародної пересилки.
Що заборонено відправляти за кордон через "Нову Пошту"?
- Будь-які продукти харчування – як необроблені, так і готові/перероблені.
- Медикаменти, вітаміни, дієтичні добавки.
- Гроші, банківські метали, дорогоцінні камені, ювелірні прикраси, цінні папери.
- Антикваріат, предмети мистецтва, культурні цінності (без відповідних сертифікатів) – старовинні речі, картини, історичні артефакти тощо.
- Живі тварини та рослини, зокрема саджанці.
- Підакцизні товари: алкоголь та тютюн.
- Зброя – вогнепальна, холодна, бойові чи спортивні, патрони, боєприпаси, а також військові або подвійного призначення товари.
- Наркотичні, психотропні речовини, отруйні чи заборонені хімікати.
- Піротехнічні вироби, вибухові або легкозаймисті речовини (аерозолі, газові балони, легкозаймисті рідини) та інші небезпечні сполуки.
- Місткості з рідинами чи невідомим вмістом, непрозорі контейнери, хімікати, які потребують спеціальних умов зберігання.
- Речі, які можуть становити небезпеку для працівників або інших відправлень – корозійні, токсичні, радіоактивні, інфекційні чи біологічні матеріали.
Чому діють такі обмеження?
Як пише Державна митна служба України, частина заборон пов'язана з митними та міжнародними правилами перевезень – деякі товари потребують спеціальних дозволів або сертифікатів.
Інша частина – це питання безпеки: речі, які можуть бути небезпечними під час транспортування (вибухівка, токсичні речовини, зброя), або які створюють ризик для одержувачів / працівників пошти.
Як зросли ціни на доставку на "Новій пошті"?
З 1 грудня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні на 5 – 20 гривень, крім посилок до 2 кілограмів.
Нові тарифи включають: доставка документів між відділеннями локально – 60 гривень, по Україні – 70 гривень; посилки до 10 кг по місту – 100 гривень, по Україні – 120 гривень.