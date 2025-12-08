Існує низка товарів, які заборонено упаковувати для відправлення за межі України. 24 Канал з посиланням на "Нову пошту" поділиться актуальною добіркою речей, які категорично не приймуть до міжнародної пересилки.

Що заборонено відправляти за кордон через "Нову Пошту"?

Будь-які продукти харчування – як необроблені, так і готові/перероблені.

Медикаменти, вітаміни, дієтичні добавки.

Гроші, банківські метали, дорогоцінні камені, ювелірні прикраси, цінні папери.

Антикваріат, предмети мистецтва, культурні цінності (без відповідних сертифікатів) – старовинні речі, картини, історичні артефакти тощо.

Живі тварини та рослини, зокрема саджанці.

Підакцизні товари: алкоголь та тютюн.

Зброя – вогнепальна, холодна, бойові чи спортивні, патрони, боєприпаси, а також військові або подвійного призначення товари.

Наркотичні, психотропні речовини, отруйні чи заборонені хімікати.

Піротехнічні вироби, вибухові або легкозаймисті речовини (аерозолі, газові балони, легкозаймисті рідини) та інші небезпечні сполуки.

Місткості з рідинами чи невідомим вмістом, непрозорі контейнери, хімікати, які потребують спеціальних умов зберігання.

Речі, які можуть становити небезпеку для працівників або інших відправлень – корозійні, токсичні, радіоактивні, інфекційні чи біологічні матеріали.



Що заборонено передавати поштою / Фото Ua.pl

Чому діють такі обмеження?

Як пише Державна митна служба України, частина заборон пов'язана з митними та міжнародними правилами перевезень – деякі товари потребують спеціальних дозволів або сертифікатів.

Інша частина – це питання безпеки: речі, які можуть бути небезпечними під час транспортування (вибухівка, токсичні речовини, зброя), або які створюють ризик для одержувачів / працівників пошти.

