Що відомо про обстріл "Нової пошти"?
Уночі 7 листопада ворожими дронами було знищене відділення №1 "Нової пошти" в Чугуєві, повідомляє 24 Канал з посиланням на компанію.
Працівники та клієнти не постраждали, проте у відділенні знаходилось 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 мільйонів гривень. Майже всі вони знищені.
"Нова пошта" повідомила, що компанія компенсує втрату відправлень клієнтам, а роботу відділення призупинено.
Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування. Усі відправлення, що прямували сюди перенаправлені на відділення №2. Сьогодні ми встановимо поруч тимчасове мобільне відділення для обслуговування клієнтів,
– пишуть у компанії.
Знищене відділення / фото "Нової пошти"
Діяльність "Нової пошти" під час війни
"Нова пошта" з перших днів повномасштабної війни не припиняла роботу. Підприємство продовжувало доставляти гуманітарні вантажі, пошту та товари навіть у прифронтові регіони.
Водночас війна неодноразово впливала на діяльність компанії. У різні періоди "Нова пошта" зазнавала пошкоджень терміналів і відділень через обстріли, зокрема у Харкові, Миколаєві, Дніпрі та на Донеччині.
Компанія інвестує у розвиток енергонезалежності, встановлюючи системи резервного живлення, генератори та сонячні панелі, аби забезпечити безперебійне обслуговування клієнтів під час блекаутів.
Попередні обстріли Нової пошти
10 жовтня "Нова пошта" попередила про затримки в доставці через нічну атаку на енергетичну інфраструктуру України, що спричинила зупинку роботи сортувальних терміналів у Києві та області.
5 жовтня російські війська обстріляли Донецьку область, знищивши відділення "Нової пошти" з понад 400 посилками. "Нова пошта" обіцяє компенсувати втрату відправлень клієнтам, зв'язавшись з ними для надання деталей відшкодування.