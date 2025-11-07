Що відомо про обстріл "Нової пошти"?

Уночі 7 листопада ворожими дронами було знищене відділення №1 "Нової пошти" в Чугуєві, повідомляє 24 Канал з посиланням на компанію.

Працівники та клієнти не постраждали, проте у відділенні знаходилось 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 мільйонів гривень. Майже всі вони знищені.

"Нова пошта" повідомила, що компанія компенсує втрату відправлень клієнтам, а роботу відділення призупинено.

Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування. Усі відправлення, що прямували сюди перенаправлені на відділення №2. Сьогодні ми встановимо поруч тимчасове мобільне відділення для обслуговування клієнтів,

– пишуть у компанії.

Знищене відділення / фото "Нової пошти"

Діяльність "Нової пошти" під час війни

"Нова пошта" з перших днів повномасштабної війни не припиняла роботу. Підприємство продовжувало доставляти гуманітарні вантажі, пошту та товари навіть у прифронтові регіони.

Водночас війна неодноразово впливала на діяльність компанії. У різні періоди "Нова пошта" зазнавала пошкоджень терміналів і відділень через обстріли, зокрема у Харкові, Миколаєві, Дніпрі та на Донеччині.

Компанія інвестує у розвиток енергонезалежності, встановлюючи системи резервного живлення, генератори та сонячні панелі, аби забезпечити безперебійне обслуговування клієнтів під час блекаутів.

Попередні обстріли Нової пошти