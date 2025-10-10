Причини затримок?

Як повідомили у пресслужбі компанії, через небезпеку під час обстрілів уночі тимчасово зупиняли роботу сортувальних терміналів у Києві та області. Це призвело до короткочасних збоїв у графіку доставки, передає 24 Канал.

Дивіться також Складна ситуація у Києві: частина жителів – без світла, є проблеми з водою

"Наразі всі процеси відновлено – працюємо на повну", – додали у компанії.

Клієнтам радять відстежувати статус своїх відправлень у застосунку або на офіційному сайті "Нової пошти".

Діяльність "Нової пошти" під час війни?

"Нова пошта" з перших днів повномасштабної війни не припиняла роботу. Підприємство продовжувало доставляти гуманітарні вантажі, пошту та товари навіть у прифронтові регіони.

Водночас війна неодноразово впливала на діяльність компанії. У різні періоди "Нова пошта" зазнавала пошкоджень терміналів і відділень через обстріли, зокрема у Харкові, Миколаєві, Дніпрі та на Донеччині.

Компанія інвестує у розвиток енергонезалежності, встановлюючи системи резервного живлення, генератори та сонячні панелі, аби забезпечити безперебійне обслуговування клієнтів під час блекаутів.

Що відомо про атаку?