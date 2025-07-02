Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха.

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Які наслідки удару по терміналу "Нової пошти"

За словами Ляха, росіяни атакували Слов'янськ дронами у ніч на 2 липня. У місті є влучання по терміналу "Нової пошти". На щастя, минулося без постраждалих.

Згодом інцидент також прокоментували у пресслужбі "Нової пошти". У компанії повідомили, що наразі уточнюється сума збитків. Також відомо про орієнтовно 300 знищених посилок і 5 000 вцілілих. На місці події працює поліція та ДСНС.

"Нова пошта" оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях зі Слов'янська та у місто з усіх регіонів України. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій,

– йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що додатку інформацію щодо відправлення можна знайти у трекінгу в застосунку.

Нагадаємо, що 18 червня росіяни знищили відділення "Нової пошти" у Запоріжжі. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.