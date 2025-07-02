Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Славянской МВА Вадима Ляха.

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Какие последствия удара по терминалу "Новой почты"

По словам Ляха, россияне атаковали Славянск дронами в ночь на 2 июля. В городе есть попадание по терминалу "Новой почты". К счастью, обошлось без пострадавших.

Впоследствии инцидент также прокомментировали в пресс-службе "Новой почты". В компании сообщили, что сейчас уточняется сумма ущерба. Также известно об ориентировочно 300 уничтоженных посылок и 5 000 уцелевших. На месте происшествия работает полиция и ГСЧС.

"Новая почта" оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но возможны задержки в отправлениях из Славянска и в город из всех регионов Украины. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций,

– говорится в сообщении.

В компании отмечают, что в приложении информацию об отправлении можно найти в трекинге в приложении.

Напомним, что 18 июня россияне уничтожили отделение "Новой почты" в Запорожье. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.