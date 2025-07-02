Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия обстрела Харьковской области

Под вражеским ударом в ночь на 2 июля оказались Новобаварский район города Харькова и Купянский район области.

В результате попадания дрона в Харькове произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания на площади около 300 квадратных метров. Рядом повреждены СТО, многоквартирный дом, нежилое и административное здание, остановка общественного транспорта.

Известно, что в результате атаки на Харьков нет пострадавших. Пожар в городе полностью ликвидирован в 07:00.

Спасатели работали на месте происшествия: смотрите фото ГСЧС Харьковщины

В Шевченковской громаде Купянского района российские захватчики попали БпЛА по территории двух сельскохозяйственных предприятий в селах Боровское и Волошская Балаклея. "В результате ударов загорелись складские помещения и сено в тюках. По предварительным данным пострадали 3 человека", – объяснили спасатели.

Последствия российского террора: смотрите видео ГСЧС Харьковщины

На местах попаданий работали подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы. У Харьковской областной прокуратуре подчеркнули, что россияне использовали дроны "Герань-2" для атаки.