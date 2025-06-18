Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

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Що відомо про удар по відділенню "Нової пошти"

У компанії повідомили, що одне з її поштових відділень було знищено внаслідок атаки "Шахедів" по Запоріжжю.

На щастя, ніхто зі співробітників компанії не постраждав. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, ліквідовано.

"Нова пошта" вже зв'язується з клієнтами, чиї відправлення були у відділенні,

– зазначають у повідомленні.

Також незабаром поряд із локацією буде встановлено мобільне відділення для продовження роботи.

Нагадаємо, що у ніч на 18 червня російські війська випустили по Україні 58 ударних БпЛА та імітаторів. Силами ППО знешкоджено 30 ворожих "Шахедів". До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.