Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".
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Що відомо про удар по відділенню "Нової пошти"
У компанії повідомили, що одне з її поштових відділень було знищено внаслідок атаки "Шахедів" по Запоріжжю.
На щастя, ніхто зі співробітників компанії не постраждав. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, ліквідовано.
"Нова пошта" вже зв'язується з клієнтами, чиї відправлення були у відділенні,
– зазначають у повідомленні.
Також незабаром поряд із локацією буде встановлено мобільне відділення для продовження роботи.
Нагадаємо, що у ніч на 18 червня російські війська випустили по Україні 58 ударних БпЛА та імітаторів. Силами ППО знешкоджено 30 ворожих "Шахедів". До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.