Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Івана Федорова.

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Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня

Цієї ночі агресор направив на Запоріжжя 13 безпілотників. Внаслідок російської атаки виникли 3 пожежі площею 100, 300 та 800 квадратних метрів.

Пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках. Також зруйновані складські приміщення, згоріли автівки.

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня / Фото ОВА

Екстрені й комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки.

Наслідки російської атаки: дивіться відео

Виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя також показала жахливі кадри наслідків російської атаки.

Саме так виглядали перші години страшної російської атаки на один з районів Запоріжжя,

– підписала відео Регіна Харченко.

Також зазначила, що всі міські служби з ночі на місцях ворожої атаки.

Наслідки атаки на Запоріжжя 18.06.2025: дивіться відео

Зверніть увагу! Усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися в міський кол-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80. Або ж через особистий кабінет на порталі Контакт-центру 1580 чи телеграм-бот. Гаряча лінія Запорізької ОВА +38 0800 503 508.

Харченко зазначила, що пільговики, житло яких пошкоджено внаслідок російських атак, можуть отримати одноразову допомогу від міста в розмірі 15 тисяч гривень. Необхідно звернутися до Департаменту соціального захисту населення за номерами телефонів (063) 206-02-25, (050) 200-46-70.