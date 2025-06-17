Що відомо про нічний ворожий обстріл та які наслідки удару в різних регіонах – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Комбінована атака 17 червня
Повітряна тривога в Києві тривала 8 годин 59 хвилин.
Під час атаки постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту
Внаслідок атаки у Солом'янському районі Києва зазнали пошкоджень гуртожитки Київського авіаційного інституту.
Там зафіксоване влучання ударними безпілотниками у 10-й гуртожиток, ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило вікна.
В Одесі Росія вдарила по інклюзивному центру
В Одесі зафіксовано влучання в інклюзивний центр – місце, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.
На щастя, тут минулося без постраждалих.
Наслідки атаки в Одесі / Фото: Геннадій Труханов
У Києві 14 загиблих та понад 50 постраждалих
Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці продовжує збільшується. Станом на 08:01 поранення отримали 55 осіб. Понад 40 людей було госпіталізовано до медзакладів міста.
Міський голова зазначив, що наразі точної інформації щодо кількості загиблих немає, адже на місцях працюють рятувальники. Однак, за попередньою інформацією, загинули 14 осіб.
Ракета пройшла дев'ять поверхів, – МВС
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі.
Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів,
– додав він.
За його словами, пошуково-рятувальні роботи можуть тривати щонайменше добу.
Зруйнована багатоповерхівка в Солом'янському районі / Фото: Сергій Мовенко
Під основним ударом був Київ
У ніч на 17 червня росіяни били по Києву дронами та ракетами. Під ударом були 27 локацій у столиці.
Особливо гучно було в Солом'янському районі. За попередньою інформацією від КМВА, там руйнувань зазнали щонайменше дві багатоповерхівки. В одній з них виникла пожежа, яку вдалося локалізувати. В іншій – зруйновані конструкції.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що йдеться про руйнування цілого під'їзду житлового будинку в Солом'янському районі. Наразі на місці працюють рятувальники, під завалами можуть перебувати люди.
"Шахеди" масовано атакували Одесу
Серія вибухів в Одесі прогриміла після 04:30. Станом на 06:30 до медичних закладів госпіталізували 13 осіб.
Водночас голова ОВА Олег Кіпер зазначив, що під завалами ще можуть перебувати люди.
На жаль, в Одесі зафіксовано руйнування, пожежі й пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
Які наслідки атаки на Запоріжжя
Іван Федоров повідомив, що агресор завдав по Запоріжжю щонайменше 4 ударів.
Внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка й гуртожиток. Вибуховою хвилею вибиті вікна в понад 50 помешканнях. Також понівечені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі.
На щастя, минулося без постраждалих.
Київщина була під ударом ракет та "Шахедів"
Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Вишгородському районі поранено 55-річну жінку (1970 рік народження). Також тут пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.
У Броварському районі сталося загоряння даху приватного будинку. До того ж загорілася господарча будівля на території підприємства.