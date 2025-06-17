08:23, 17 червня

У ніч на 17 червня росіяни били по Києву дронами та ракетами. Під ударом були 27 локацій у столиці.

Особливо гучно було в Солом'янському районі. За попередньою інформацією від КМВА, там руйнувань зазнали щонайменше дві багатоповерхівки. В одній з них виникла пожежа, яку вдалося локалізувати. В іншій – зруйновані конструкції.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що йдеться про руйнування цілого під'їзду житлового будинку в Солом'янському районі. Наразі на місці працюють рятувальники, під завалами можуть перебувати люди.