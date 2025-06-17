27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури, передає 24 Канал.

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Цинічна атака на Київ

Станом на 07:00 відомо про 14 загиблих і понад 40 постраждалих. Кількість жертв і поранених може зрости, оскільки ще триває ліквідація наслідків ворожого удару. Зокрема, рятувальники продовжують розбирати завали на місці влучання російської ракети у 9-поверховий будинок. Ворожий снаряд вщент зруйнував під'їзд багатоповерхівки.

За словами глави МВС, російська ракета пройшла через усі 9 поверхів житлового будинку.

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Наслідки удару по Києву / Фото Укрінформ

Росія атакувала столицю / Фото КМВА

Зверніть увагу! На базі школи №67 (вулиця Академіка Шалімова, 9а) розгорнуто гуманітарний штаб.