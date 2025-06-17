Усю ніч і на світанку росіяни тероризували Київ "Шахедами" і ракетами. Місцева влада повідомляє про руйнування у столиці та постраждалих, а мережі переповнені жахливими кадрами наслідків атаки, передає 24 Канал.
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Будинки у Києві зазнали руйнувань
Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, ворожий удар пошкодив нежитлові будівлі, дитячий садочок в Дарницькому районі та промислову територію в Дніпровському районі.
У Подільському районі в двох локаціях падіння уламків на відкритій місцевості.
У Святошинському районі пошкоджено житловий будинок.
Щонайменше два житлові будинки і навчальна установа постраждали від атаки в Солом'янському районі:
- у 5-поверхівці виникла пожежа. Пожежу локалізували. Вогнеборці та медики працюють;
- на другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки.
Зруйнована багатоповерхівка в Києві: дивіться відео
Пожежа у столиці на місці влучання: дивіться відео
У Києві горить будинок: дивіться відео