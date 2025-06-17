Сюди стався приліт уламків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувачку обов'язків ректорки установи Ксенію Семенову.

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Постраждав гуртожиток КАІ внаслідок ворожої атаки

За словами Семенової, жертв немає, натомість є поранені. Решту атаки всі перебували в укриттях.

Зараз відбувається переселення студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку. ьЗ усіма на контакті студрада студмістечка й адміністрація гуртожитків.

За даними Суспільного, постраждав 10-ий гуртожиток КАІ. Ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило вікна.

Семенова додає, що швидко зреагували всі служби та безпека університету. Команда РДА теж була на місці удару.

Якщо ще комусь, про кого ми не знаємо ще, треба допомога, пишіть, або підходьте в 10 гуртожиток. Вранці дам більше деталей. Вся команда на місці, працюємо,

– зазначила виконувачка обов'язків ректорки.

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