Сюда произошел прилет обломков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющую обязанности ректора учреждения Ксению Семенову.

К теме Россия массированно ударила ракетами и "Шахедами" по Киевской области: пострадали дома, есть раненая

Пострадало общежитие КАИ в результате вражеской атаки

По словам Семеновой, жертв нет, зато есть раненые. Остаток атаки все находились в укрытиях.

Сейчас происходит переселение студентов и сотрудников из поврежденного общежития. со всеми на контакте студсовет студгородка и администрация общежитий.

По данным Общественного, пострадало 10-е общежитие КАИ. Еще в трех взрывной волной повредило окна.

Семенова добавляет, что быстро среагировали все службы и безопасность университета. Команда РГА тоже была на месте удара.

Если еще кому-то, о ком мы не знаем еще, нужна помощь, пишите, или подходите в 10 общежитие. Утром дам больше деталей. Вся команда на месте, работаем,

– отметила она.



