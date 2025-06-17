

По состоянию на 2:38 известно о по меньшей мере 16 пострадавших в Киеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Актуально По всей Украине объявили воздушную тревогу: Россия в очередной раз запустила "Шахеды" и ракеты

Что известно о пострадавших в Киеве в результате комбинированного удара

По словам Кличко, больше всего пострадавших – в Соломенском районе. Здесь, предварительно, произошло разрушение на верхнем этаже жилого дома.

Ранее Ткаченко сообщал, что женщина в Соломенском районе находилась в тяжелом состоянии.

Также к медикам обратились двое пострадавших в Дарницком и один в Днепровском районе. Им оказали помощь.

Кроме того, Кличко писал, что в Святошинском было 9 пострадавших. Четырех госпитализировали, а пятерым оказали помощь на месте. По словам Ткаченко, здесь госпитализирован мужчина с ожогами.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что взрывы в Киеве начали раздаваться после 12 ночи. Сначала Россия била "Шахедами", а потом еще добавились ракеты. Всего пострадали 12 локаций в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Там возникли пожары и пострадали дома.

