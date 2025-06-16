Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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19:02, 16 июня Группа БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

18:52, 16 июня Вражеский БПЛА курсом на Сумы.

18:48, 16 июня Черниговщина – угроза применения вражеских ударных БПЛА.