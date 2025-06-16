Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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19:02, 16 червня Група БпЛА на півночі Сумщині курсом на Чернігівщину.

18:52, 16 червня Ворожий БпЛА курсом на Суми.

18:48, 16 червня Чернігівщина – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.