Большинство из них было направлено на Киев и Киевскую область. Под ударами оказались мирные населенные пункты Киевской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Киевской ОГА Николая Калашника.

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Последствия удара по Киевской области

По словам Калашника, в Вышгородском районе ранена 55-летняя женщина (1970 год рождения). У нее резаная рана правого плеча. Медики ей оказывают необходимую помощь.



Также здесь поврежден частный дом. В нем выбиты окна.



В Броварском районе произошло возгорание крыши частного дома. Также загорелась хозяйственная постройка на территории предприятия.



Калашник добавил, что вражеская атака продолжается. Поэтому призвал находиться в укрытиях, пока опасность не минует.

По состоянию на 4:32 ракетная опасность миновала. Зато в большинстве областей, в частности в Киевской области, продолжается угроза "Шахедов".

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Этой ночью враг также атаковал Киев. В столице возникли пожары и пострадали дома во многих районах. По последней информации, было известно о по меньшей мере 16 пострадавших.