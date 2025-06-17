Около полуночи в столице прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественные новости".

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Что известно об атаке на Киев

Воздушную тревогу в Киеве объявили еще в 21:06 16 июня. В 23:54 в Воздушных силах предупреждали о движении вражеского БпЛА мимо Боярки в направлении столицы. Уже в 00:01 17 июня сообщалось о взрывах.

Отметим, что вражеские беспилотники продолжают атаковать Киев. В 00:07 и в 00:11 в Воздушных силах снова предупреждают о движении российских дронов в направлении города.

Добавим, что в 00:17 начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе зафиксировано падение "Шахеда" без последующего возгорания. В 00:26 мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что на Оболони работает ПВО. Кроме этого, по данным Ткаченко, в Святошинском районе в результате атаки произошло возгорание автомобилей.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Отметим, что вечером 16 июня россияне также атаковали "Шахедами" Киевскую область. Там работала ПВО. Киевская ОВА призвала жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги, а также не снимать работу украинских защитников.