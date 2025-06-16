Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно об атаке "Шахедов" на Киевскую область

Так, в 21:13 ОВА сообщила, что в Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– отметили там.

Кроме этого, власть призвала не пренебрегать правилами безопасности: оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту

Вскоре после этого, а именно в 21:19, председатель КГВА Тимур Ткаченко предупредил о российском дроне над столицей. Он отметил, что может быть громко.

"К сожалению, россияне пускают свое убийственное железо с разных направлений, много уже в воздушном пространстве Украины", – добавил он.

Заметим, что воздушную тревогу в области объявили в 20:12.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

В этот вечер взрывы раздавались и в других регионах Украины. В частности, ПВО работало в Черкассах, а также в Полтавской области и Запорожье. Причина одна: угроза ударных беспилотников.