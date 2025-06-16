Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что это является частью изменения тактики врага, направленной на усложнение перехват "Шахедов".

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Как Россия изменила тактику применения "Шахедов"

Говорить о том, что Украина теперь не может сбивать "Шахеды" вообще – неправильно. Да, стало труднее, поскольку противник адаптируется, анализирует нашу оборону и пытается ее обходить. Но кроме стрелкового оружия, Украина использует много других средств: зенитно-ракетные комплексы, авиацию, системы радиоэлектронной борьбы, которые успешно сбивают или "глушат" эти дроны.

Любое ослабление системы ПВО сказывается, но пока не является критическим. Если анализировать отчеты Генштаба, видно, что большинство дронов перехватывается или теряет связь с оператором благодаря РЭБ. Также фиксируются случаи эффективной работы нашей авиации.

Это не того уровня техническое средство, о котором можно говорить, что он настолько усовершенствован, что способов его уничтожить нет. Есть, и сбивается, и до сих пор эффективно все работает,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Враг пытается повысить эффективность своих дронов, в частности путем повышения их живучести, полетной высоты, сложных маршрутов. Украина должна соответственно адаптировать свою систему ПВО – использовать дроны-перехватчики, улучшать средства обнаружения и уничтожения.

Идеи использовать легкие одномоторные самолеты для перехвата – это уже вопрос к специалистам, которые непосредственно занимаются противодействием БпЛА. Каждая система ПВО имеет свои "козыри", о которых публично не говорят, но которые работают.

Так, часть дронов достигает целей и наносит удары по объектам, в частности жилым. Это относительно небольшой процент от общего количества запущенных. Но нужно стремиться, чтобы вообще ни один не проходил. Для этого нужно постоянно совершенствовать систему обороны.

Это непрерывная борьба "меча и щита", где преимущество принадлежит тому, кто быстрее адаптируется.