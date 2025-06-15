Несмотря на усилия наших военных, около 20% "Шахедов" достигают целей, что приводит к значительным разрушениям. Такой информацией с 24 Каналом поделился Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

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Почему "Шахеды" больше всего угрожают Украине

Примерно год назад на украинские территории налетало около 400 вражеских "Шахедов" ежемесячно. К осени эта цифра выросла до 800, а уже весной россияне заявили, что могут увеличить количество дронов до 5 000 в месяц.

Если считать вместе "Шахеды" и дроны-обманки, то, по данным CNN, общее количество действительно приближается к 5 000 – 5 200 единиц. Но вполне возможно, что россияне имели в виду только боевые дроны, без обманок. В таком случае они пока достигли лишь примерно двух третей заявленной мощности.

Очевидно, что Россия стремится привлечь к производству Северную Корею, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке и зависимость от иранских дронов, а также развивает собственное производство. Именно поэтому Силы обороны Украины активно бьют по объектам, где производятся "Шахеды", а также по предприятиям-подрядчикам, которые поставляют комплектующие.

Ведь если нет комплектующих – нет и готовых изделий,

– объяснил Павел Лакийчук.

Баллистика действительно пугает, но этих ракет у врага не так много, и значительную часть из них сбивают. Вспомним последний массированный налет на Киев – было шесть или семь баллистических ракет, которые были успешно сбиты. Крылатые ракеты измеряются десятками, и также большинство из них сбивается.

Но главная проблема – это "Шахеды" и им подобные дроны,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

Во время того самого налета их было более 400. Половину из них уничтожают мобильные группы, армейская авиация и средства ПВО. Еще треть теряется благодаря работе РЭБ или обнаруживается дронами-обманками. Но около 20% долетают до целей.

А это, если считать, около 50 дронов. Полсотни единиц, которые поражают жилые массивы, школы, вокзалы. Поэтому не "Орешник", а относительно простые "Шахеды" представляют сейчас наибольшую реальную угрозу. Если их производство возрастет еще вдвое, возрастет и вред, который они могут нанести.