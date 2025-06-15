Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как Россия теперь применяет "Шахеды"

Согласно подсчетам CNN, семь из крупнейших дроновых атак за всю войну пришлись на последние четыре недели.

Кристина Гарвард, аналитик по вопросам России в Институте изучения войны, рассказала, что, по текущим оценкам, Москва сейчас может производить около 2700 дронов типа "Шахед" в месяц, а также около 2500 беспилотников-приманок.

Эти цифры позволяют России чаще запускать более 300 или даже 400 дронов только за одну ночь,

– объяснила она.

Тот факт, что некоторые из дронов являются приманками, мало влияет на работу противовоздушной обороны, поскольку Москва адаптировала их таким образом, что их очень трудно отличить от настоящих.

Украинские силы либо тратят время на идентификацию приманок, или тратят ценные ресурсы на их уничтожение. В любом случае это дает шанс ракетам и "Шахедам" с большой боевой нагрузкой прорваться к целям,

– объяснила Гарвард.

Бывший сотрудник Минобороны Украины Алексей Мельник отметил, что теперь Россия концентрирует удары на отдельных целях вместо распыленных атак, благодаря чему достигает "максимального эффекта: как кинетического, так и психологического".

Юрий Чумак, который днем работает судьей Верховного суда, а ночью входит в состав добровольческого подразделения по перехвату дронов, проводит много ночей на крышах Киева с пулеметом в руках. По его словам, за последние недели небо стало значительно активнее.

Дронов стало намного больше. Это объективный факт. И, конечно, чем их больше, тем сложнее с ними бороться,

– сказал Чумак в комментарии CNN.

Ранее россияне запускали дроны низко, например, вдоль русел рек, чтобы как можно дольше оставаться невидимыми для украинской ПВО.

Сейчас же, по его словам, российские дроны летают на высоте от двух до пяти километров и сбивать их из пулеметов стало невозможно.