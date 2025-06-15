Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як Росія тепер застосовує "Шахеди"

Згідно з підрахунками CNN, сім із найбільших дронових атак за всю війну припали на останні чотири тижні.

Крістіна Гарвард, аналітик з питань Росії в Інституті вивчення війни, розповіла, що, за поточними оцінками, Москва зараз може виробляти близько 2700 дронів типу "Шахед" на місяць, а також близько 2500 безпілотників-приманок.

Ці цифри дозволяють Росії частіше запускати понад 300 або навіть 400 дронів лише за одну ніч,

– пояснила вона.

Той факт, що деякі з дронів є приманками, мало впливає на роботу протиповітряної оборони, оскільки Москва адаптувала їх таким чином, що їх дуже важко відрізнити від справжніх.

Українські сили або витрачають час на ідентифікацію приманок, або витрачають цінні ресурси на їхнє знищення. У будь-якому випадку це дає шанс ракетам і "Шахедам" із великим бойовим навантаженням прорватися до цілей,

– пояснила Гарвард.

Колишній співробітник Міноборони України Олексій Мельник зазначив, що тепер Росія концентрує удари на окремих цілях замість розпорошених атак, завдяки чому досягає "максимального ефекту: як кінетичного, так і психологічного".

Юрій Чумак, який вдень працює суддею Верховного суду, а вночі входить до складу добровольчого підрозділу з перехоплення дронів, проводить багато ночей на дахах Києва з кулеметом у руках. За його словами, за останні тижні небо стало значно активнішим.

Дронів стало набагато більше. Це об'єктивний факт. І, звісно, чим їх більше, тим складніше з ними боротися,

– сказав Чумак в коментарі CNN.

Раніше росіяни запускали дрони низько, наприклад, вздовж русел річок, щоб якомога довше залишатися невидимими для української ППО.

Зараз же, за його словами, російські дрони літають на висоті від двох до п'яти кілометрів і збивати їх із кулеметів стало неможливо.