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Де летять "Шахеди" увечері 14 червня та де тривога
20:34, 14 червня
Монітори пишуть, що багато "Шахедів" заходять через Сумщину.
20:33, 14 червня
Дрон над Запоріжжям
Про це попередили ПС.
20:30, 14 червня
Де зараз тривога в Україні
20:23, 14 червня
- БпЛА в північній та західній частинах Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.
- БпЛА південніше Запоріжжя, курс північно-західний.
- БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.
19:57, 14 червня
ПС про рух "Шахедів"
- БпЛА в північній частині Сумщини, курс південний.
- БпЛА в північній частині Харківщини, курс південний.
- БпЛА в західній частині Донеччини, курс північний.
19:41, 14 червня
Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.