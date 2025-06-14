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Де летять "Шахеди" увечері 14 червня та де тривога

20:34, 14 червня Монітори пишуть, що багато "Шахедів" заходять через Сумщину.

20:33, 14 червня Дрон над Запоріжжям Про це попередили ПС.

20:30, 14 червня Де зараз тривога в Україні

20:23, 14 червня БпЛА в північній та західній частинах Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.

БпЛА південніше Запоріжжя, курс північно-західний.

БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.



19:57, 14 червня ПС про рух "Шахедів" БпЛА в північній частині Сумщини, курс південний.

БпЛА в північній частині Харківщини, курс південний.

БпЛА в західній частині Донеччини, курс північний.