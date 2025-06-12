У найкращих традиціях Російської імперії та СРСР сучасна Росія дотримується принципу того, що жива сила не має жодної цінності. Зараз на фронті ми бачимо, що для окупаційного війська важлива не якість кадрів, а кількість – щодня росіяни "закидають" позиції Сил оборони України майже непідготовленими піхотинцями. Тому щодня російська армія втрачає не менше 1 000 солдатів.

Станом на 12 червня 2025 року Сили оборони України знищили понад 1 000 000 російських окупантів. Ця цифра включає як загиблих, так і поранених.

Наша армія з першого дня повномасштабного вторгнення завдає колосальних втрат росіянам. Що ці втрати означають та якими є їхні наслідки – розповідає 24 Канал.

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Як ЗСУ мінусували росіян з 2022 року

Повномасштабна російсько-українська війна триває уже четвертий рік, і щодня ворог втрачає сотні чи тисячі своїх солдатів. Кількість вбитих та поранених російських військових за місяць коливалася від 5 тисяч у червні 2022 року до майже 50 тисяч у грудні 2024 року.

Загалом знищено понад мільйон росіян та найманців з інших країн:

У 2022 році Сили оборони загалом ліквідували 106 720 росіян (в середньому – 344 загарбників щодня), з них близько 5 710 лише за перші 5 днів повномасштабного вторгнення. Найбільше втрат росіяни зазнали у грудні – 17 280. Тоді був розпал битви за Бахмут.

(в середньому – 344 загарбників щодня), з них близько 5 710 лише за перші 5 днів повномасштабного вторгнення. Найбільше втрат росіяни зазнали у грудні – 17 280. Тоді був розпал битви за Бахмут. У 2023 році загинули та зазнали поранень 253 290 росіян (в середньому 694 щодня), пік втрат також припав на грудень того року, коли ворожа армія зменшилася на 29 970 осіб – найбільше росіяни втрачали своїх на Авдіївському напрямку.

(в середньому 694 щодня), пік втрат також припав на грудень того року, коли ворожа армія зменшилася на 29 970 осіб – найбільше росіяни втрачали своїх на Авдіївському напрямку. У 2024 році росіяни зазнали найбільших втрат живої сили не лише за час цієї війни, але й, імовірно, у своїй історії. За рік наші Сили оборони "відмінусували" 430 790 росіян і північнокорейських солдатів разом з ними (у середньому 1 177 щодня). Пік ворожих втрат припав на осінь того року під час запеклих боїв під Покровськом та на Курщині, а згодом – і під Кураховим.

і північнокорейських солдатів разом з ними (у середньому 1 177 щодня). Пік ворожих втрат припав на осінь того року під час запеклих боїв під Покровськом та на Курщині, а згодом – і під Кураховим. Станом на сьогодні втрати росіян у 2025 році вже сягають понад 210 000 осіб (у середньому – 1 288 щодня).

Очевидно, що кількість російських втрат суттєво зросла через активне використання дронів та надання Україні артилерійських систем і далекобійного озброєння, яке дозволило вражати цілі у ворожому тилу – штаби, командні пункти, військові аеродроми тощо.



Українські захисники / Фото 92-ї окремої штурмової бригади

Від Києва до Курщини: де Росія втратила найбільше військ

За понад 3 роки повномасштабного вторгнення відбулися битви за десятки українських міст та 2 масштабні контрнаступальні операції Сил оборони. Зараз же найзапекліші бої тривають за Вовчанськ, Торецьк, Часів Яр та Покровськ. Також складна ситуація на Сумщині та на Новопавлівському напрямку.

Якщо говорити про битви з найбільшою кількістю втрат, то ситуація така:

У битві за Бахмут, пік якої припав на зиму та весну 2023 року, росіяни втратили щонайменше 100 000 осіб (10% усіх російських втрат) , з яких 20 000 – убитими. В основному це були найманці ПВК "Вагнера".

, з яких 20 000 – убитими. В основному це були найманці ПВК "Вагнера". У битві за Торецьк, яка триває з минулого літа, російська армія вже втратила 70 000 осіб , з яких 20 000 – вбитими.

, з яких 20 000 – вбитими. Понад 62 000 загарбників втратила ворожа армія під час Курської операції Сил оборони, котра почалася у серпні минулого року. З них 25 000 – ліквідовано.

втратила ворожа армія під час Курської операції Сил оборони, котра почалася у серпні минулого року. З них 25 000 – ліквідовано. У боях за Авдіївку, пік яких припав на зиму 2024 року, росіяни втратили понад 47 000 осіб , з них 17 000 убитими.

, з них 17 000 убитими. У боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області влітку 2022 року російські війська втратили понад 31 000 осіб , з яких 11 000 – вбитими.

, з яких 11 000 – вбитими. У боях на Київщині навесні 2022 року за різними оцінками російська армія втратила тільки убитими від 15 000 до 30 000 загарбників . Втрати росіян у боях за Чернігів та Суми залишаються невідомими.

. Втрати росіян у боях за Чернігів та Суми залишаються невідомими. За рік боїв у Часовому Яру, тобто з квітня 2024 до квітня 2025 року росіяни втратили 8 400 осіб , з яких 3 300 – вбиті. Битва триває досі.

, з яких 3 300 – вбиті. Битва триває досі. У Маріуполі за 86 діб оборони росіяни втратили вбитими щонайменше 6 000 загарбників .

. У Вугледарі потягом 2022 – 2023 років росіяни втратили близько 5 000 убитими, більшість із них – 155 тихоокеанська бригада морської піхоти, яка була знищена.

більшість із них – 155 тихоокеанська бригада морської піхоти, яка була знищена. У боях на півночі Харківщини, які тривають з травня 2024 року, російська армія втратила убитими щонайменше 4 000 загарбників.

Достеменно невідомі втрати росіян у Херсоні, Красногорівці, під Куп’янськом, у Лимані. Також зараз чималих втрат ворог зазнає під Покровськом. Точної цифри немає, але можна уявити масштаб, якщо лише у січні 2025 року під Покровськом росіяни втратили 7 000 бійців убитими.

Мільйон окупантів у порівнянні з населенням Росії

Населення Росії за даними 2024 року становить близько 146 мільйонів осіб, і 1 мільйон вбитих та поранених – це навіть не 1% населення. Проте, це якщо рахувати усе населення. Якщо ж рахувати від загального мобілізаційного резерву Росії, який коливається в межах від 20 до 30 мільйонів осіб (тобто чоловіків віком від 18 до 60 років), то Україна знищила 4 – 5% всього мобілізаційного ресурсу ворога.

Однак тут варто прояснити, що наявність мобілізаційного ресурсу не говорить про те, що Росія справді може залучити усіх цих людей до війни. Бо тут є різні фактори. І знищення 4 – 5% усього наявного ресурсу – велика цифра.

Втрати росіян на війні проти України – це:

усе населення окупованої Ічкерії;

половина населення Ленінградської області;

5 республік Алтай;

2 республіки Хакасія;

2 Інгушетії;

майже 2 Новгородські області;

майже 7 Єврейських областей;

20 Чукотських округів.

Втрати Росії й армії НАТО

Росія все ще входить в перелік найбільших армій світу за кількістю особового складу. Адже навіть попри значні втрати ворог шукає нові шляхи залучення населення у війну.

Втрати Росії вже давно перевищили чисельність усіх армій НАТО, крім США, в яких кількість збройних сил понад 1,2 мільйона осіб.

Росія втратила майже 30% від всієї кількості військ НАТО та половину від кількості військових європейських членів Альянсу.

Втрати Росії це:

1 111 армій Люксембургу;

278 армій Естонії;

204 армії Чорногорії;

137 армій Словенії;

133 армії Північної Македонії;

90 армій Литви;

79 армій Латвії;

74 армії Словаччини;

69 армій Албанії;

46 армій Чехії;

45 армій Фінляндії;

40 армій Хорватії;

40 армій Данії;

39 армій Швеції;

38 армій Норвегії;

34 армії Угорщини;

30 армій Бельгії;

29 армій Болгарії;

25 армій Португалії;

21 армія Нідерландів;

15 армій Канади;

14 армій Румунії;

8 армій Іспанії;

7 армій Великої Британії;

6 армій Греції;

5 армій Німеччини;

5 армій Франції;

4 армії Польщі;

3 армії Італії;

2 армії Туреччини.

Чому Росія зазнає таких великих втрат

Втрати Росії у війні проти України вже давно перевищили втрати у двох Чеченських війнах та сумарні втрати СРСР в Афганістані. Однак і війна проти України загалом перевищила масштаби згаданих конфліктів.

Масштаби втрат росіян зараз можна порівняти хіба що із втратами СРСР у Другій світовій війні. Тоді ж, як і зараз, війська використовували тактику "закидання" ворожих позицій "гарматним м'ясом". Найпоказовіша історія – форсування радянськими військами річки Дніпро. Для цього радянська армія використовувала "чорносвитників" – цивільних чоловіків, які були в німецькій окупації. Їх мобілізовували на польових військкоматах і часто без зброї одразу ж відправляли на німецькі позиції. Робили це для того, аби виснажити німців та змусити їх витратити усі кулі та снаряди на них.

Звісно, зараз в російській армії воюють не "чорносвитники", але принцип дії залишається такий же. Українські війська намагаються буквально закидати ворожою піхотою.

Крім того, минулого року, особливо на Донеччині та Запоріжжі, росіяни використовували тактику, яку наші військові назвали "банзай-атаки" – група росіян на бронетехніці їхала в певний населений пункт. Звісно, на під'їзді до села чи міста наші захисники за допомогою безпілотників завдавали ударів по техніці, а вся група росіян розбігалася в різних напрямках. Це повторювалося кілька разів, і як результат невелика група окупантів, яка виживала під час втечі з ураженої техніки, закріплювалася в населеному пункті. Такі атаки давали росіянам бажаний результат, проте довелося витратити надто багато бронетехніки і людського ресурсу.

З початку 2025 року в основному росіяни намагаються використовувати мотоцикли або відправляють піхоту в піші штурми. Наприклад, у грудні 2024 року в Курській області велика група піхотинців з КНДР пішла на піший штурм позицій Сил оборони. Майже вся група була знищена за допомогою дронів та артилерії ще до того, як вони дійшли до позицій.

Як солдати КНДР ішли в піший штурм на Курщині: дивіться відео

Зараз росіяни вигадали нову тактику, яку наші воїни називають "окупанти-камікадзе". В етері 24 Каналу начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи" Микола Гриценко розповів, що таку тактику росіяни почали втілювати на Сіверському напрямку на Донеччині. Це двоє окупантів, що несуть вибухівку. Їхнє завдання – дійти до українських позицій та закинути вибухівку туди. По-перше, щоб атакувати наших бійців, по-друге, щоб зорієнтувати операторів БпЛА для подальших атак.

Життя у таких окупантів надзвичайно коротке. В основному вони помирають групами по нашому передньому краю за допомогою тих дронів, великих агродронів, які знищують вщент, розмазують їх на наших підходах, не даючи їм навіть побачити в обличчя наших хлопців,

– розповідає Микола Гриценко.

Варто зауважити, що певна категорія росіян, ймовірно, у статистиці Генштабу опинилася двічі, адже сумарна цифра втрат включає і поранених, і ліквідованих. Зараз подекуди росіяни використовують для штурмів поранених солдатів на милицях чи кріслах колісних, про що в етері 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров.

Це було й в армії СРСР нормальною практикою. Коли потрібно виключно шляхом живої сили прорвати лінію фронту ворога, тим більше, що солдати на милицях не є особливо цінними для російського командування, то Росія в цьому випадку думає, чому б її не використати,

– каже Крамаров.

За словами експерта, такі атаки мають психологічний вплив на наших воїнів, адже наступ росіян на милицях виглядає доволі моторошно, наче зомбі-апокаліпсис, проте такий контингент ліквідовують Сили оборони.

Такі методи тільки збільшують кількість ворожих втрат і ще раз доводять, що життя бійця не має жодної цінності в російській армії.

Скільки ще готова воювати Росія

На першому раунді переговорів у Стамбулі 15 травня 2025 року глава російської делегації Владімір Мединський заявив, що "Росія готова воювати вічно". І, вочевидь, втрати її не зупиняють.

І справді, на втрати росіяни не зважають. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний неодноразово заявляв, що його найбільшою помилкою на початку повномасштабного вторгнення було сподівання на те, що величезні втрати зупинять Росію, проте марно.

Росія зазнає величезних втрат – щонайменше 1 000 військових щодня. І з огляду на тактики ворога, то в основному це піхота. Такий темп втрат спричиняє проблему – нестачу часу для підготовки наступних штурмовиків. Тому часто "нове м’ясо" потрапляє на фронт через три тижні після підписання контракту, якщо не менше. На навчання піхотинців ворог не виділяє багато часу, адже в цьому напрямку росіян все ще цікавить кількість, а не якість.



Поховання російських загарбників в Рязані / Фото росЗМІ

Водночас росіяни справді вкладають час і ресурс в безпілотники – в навчання операторів і пошук нових тактик. Якщо в напрямку БпЛА ворог ще робить ставку на вміння, то в піхоті – виключно на кількісний показник. Саме тому втрати росіян залишаються такими ж високими.

Варто зазначити, що за заявами Кремля, тільки цього року вдалося мобілізувати близько 157 тисяч росіян, що вже менше, ніж поточні втрати ворожої армії у 2025 році. Проте якщо зважати на те, що російська армія повторно використовує поранених, то ця цифра може покривати рівень втрат. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучерів, в етері 24 Каналу заявив, що для Росії відчутними втрати стануть, коли щодня кількість ліквідованих та поранених сягатиме 2 500 – 4 000 осіб.

Однак малоймовірно, що навіть такий рівень втрат би зупинив Москву, адже все частіше росіяни використовують найманців з інших країн. Уже неодноразово наші воїни брали в полон громадян КНДР, Китаю, Індії, Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Непалу, Білорусі, Ємену, Молдови, Того, Сенеґалу та інших країн. Загалом у російській армії, як йдеться у відповіді Координаційного штабу на запит видання "Главком", воюють представники 106 країн світу.

Втрати на війні створюють росіянам проблеми, однак, на жаль, це не зупиняє їх. Ми бачимо, що ворог готовий шукати будь-які способи покращити ситуацію, лиш би не завершувати війну. Кремль готовий покласти ще не один мільйон як своїх громадян, так й іноземців, лиш би досягнути своїх цілей.

Важливо. Тому, попри все, ми повинні підтримувати армію України – людей, які щодня ліквідовують загарбників, що зазіхають на нашу землю. І найпростіший спосіб це зробити – задонатити на збір. Саме для того, аби закривати потреби війська, і працює наш благодійний Фонд24 – там ви можете знайти актуальні збори та звіти про вже передану допомогу.