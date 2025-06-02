1 червня Україна провела унікальну операцію під кодовою назвою "Павутина", внаслідок якої було знищено або виведено з ладу 34% російської стратегічної авіації. Українські дрони атакували 4 аеродроми російської стратегічної авіації – Олєнья, Бєлая, Дягілєво, Іваново. Географія ударів вражає: це відповідно Мурманська, Іркутська, Рязанська та Іванівська області Росії. П’ятий удар було заплановано по базі Українка в Амурській області, але, на жаль, своєї цілі він не досяг.

Але й без нього результат шокує та захоплює одночасно. За попередніми оцінками СБУ, було уражено 41 літак стратегічної авіації Росії. У наступні дні супутникові знімки, розвідка та добровільні помічники українських спецслужб серед росіян дозволять встановити справжній ступінь і кількість російських втрат.

Росії ця атака коштувала 7 мільярдів доларів, але найголовніше тут не гроші, а неможливість відновити свій потенціал та ураження частини так званої ядерної тріади. Все це руйнує міф про непереможність Росії, яка нібито може воювати нескінченно.

24 Канал розповідає, які саме літаки втратили росіяни та чому вони такі для них важливі.

За даними супутників, на базі Бєлая в Іркутській області росіяни втратили мінімум 3 Ту-95МС і 4 Ту-22М3 знищеними або пошкодженими. На базі Олєнья під удар потрапили щонайменше 3 літаки Ту-95МС, а також транспортник Ан-12. Крім того, ураженим може бути літак ДРЛВ А-50.

Ту-95МС

Ту-95МС залишається основною тягловою силою для російського ракетного терору. Ворог зазвичай зганяє ці літаки в групи у загальній кількості 10 – 16 літаків і навішує до 4 ракет на кожен. Разом це забезпечує потужний залп у кілька десятків крилатих ракет, що є великим викликом для українських ППО/ПРО і дуже великою небезпекою для українців.

Ту-95МС – основні характеристики:

тип – стратегічний бомбардувальник-ракетоносець;

на озброєнні – з 1956 року, модифікація МС – з 1981-го;

максимальна швидкість руху – 920 кілометрів за годину;

екіпаж – 7 осіб;

вага спорядженого – 190 тонн;

потужність – 15 тисяч кінських сил;

дальність польоту – 13 000 кілометрів;

довжина – 47,09 метра;

висота – 13,2 метра;

розмах крил – 50,05 метра;

вага – 94 400 кілограмів;

ціна – понад 26 мільйонів доларів (але це лише оцінка, нині такий літак неможливо купити).

Літаки Ту-95МС підлягають ремонту і відновленню – цим займаються російські оборонні заводи "АНТК ім. Бєрієва" в Таганрозі (вже атакований Україною) та ремонтний авіазавод в Рязанській області.



Утім, це дуже повільний процес, який розтягується на роки, а в умовах санкцій – ще довше. Тобто навіть якщо літак не знищено, а лише уражено – його усунуто від бойових дій на невизначений термін.

До теми Що відомо про літаки Ту-95МС

Це означає, що він не підніметься в небо й не зможе запускати по Україні ракети. А Ту-95МС може бути носієм крилатих ракет:

Потенційно Ту-95МС може взяти до 18 крилатих ракет за один раз, але нині росіяни цього старанно уникають, навішуючи на старенький літак ракети поштучно. Це пов'язано з виснаженням та закінченням ресурсу Ту-95МС.

Крім того, Ту-95МС може нести авіаційні бомби, але нині це неможливо, бо літак увійде в зону ураження ППО і стане відносно легкою здобиччю. Такі трюки можна було робити в Афганістані в 1980-ті роки, але вже війна в Грузії довела, що ця опція для росіян заблокована.

Всі ці ракети потенційно можуть бути носіями тактичних ядерних зарядів. Так само і ядерними бомбами.



Василь Малюк під час проведення спецоперації "Павутина" / Фото СБУ

Ту-22М3

Літаки Ту-22М3 – це також радянський спадок, але який Росія все ж старанно розвивала та намагалася модернізовувати в часи Путіна. Центром ремонту та обслуговування цих літаків є Казанський авіазавод, втім мовиться лише про декілька штук за кілька років, тому масоване знищення Ту-22М3 1 червня 2025 року – це непоправна втрата.

До теми Запускають по Україні смертоносні ракети: що відомо про Ту-22м3

Ту--22М3 – основні характеристики:

тип – стратегічний бомбардувальник-ракетоносець;

на озброєнні – з 1978 року;

максимальна швидкість руху – 2300 кілометрів за годину;

екіпаж – 4 особи;

вага – 68 000 кілограмів;

вага спорядженого – 126 000 кілограмів;

довжина – 42,46 метра;

висота – 11,05 метра;

розмах крил – 34,28 метра;

орієнтовна ціна – 100 – 300 мільйонів доларів.

Вартість одного літака Ту-22М3, за оцінками Forbes, становить близько 294 мільйонів доларів США. Самі росіяни надають перевагу оцінці в 100 мільйонів, проте це не ринковий товар, який нині не виробляється, тому оцінка символічна.

Літак Ту-22М3 може нести велику кількість ФАБів, але нині це практично неможливо через вразливість літака, коли той заходить до зони ураження ППО. Тому нині основне завдання Ту-22М3 – дистанційне метання ракет по Україні, чим, власне, всі ці роки російські авіатори й займалися.

Ту-22М3 є носієм ракет:

Все це дуже небезпечна номенклатура. Х-22 – через власну застарілість і невибірковість ураження, точність там доволі умовна і може складати +/- сотні метрів. Попри це Росія активно використовує ці ракети і б’є ними по цивільних об'єктах. Крім того, Х-22 практично неможливо перехопити, бо це величезний шмат металу та електроніки, вагою в тонну.

Аеробалістичні ракети "Кинджал" – це відносно нова історія і дуже небезпечні через швидкість і складність для перехоплення систем ППО/ПРО.

У випадку як Х-22, так і "Кинджалу" найкращим варіантом боротьби з ними є не перехоплення власне ракет, а знищення їхніх носіїв, що й було зроблено 1 червня 2025 року.

До 1 червня 2025 було відомо про наступні втрати Ту-22МЗ у війні проти України

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, знищені:

19.08.2023 — 2 літаки (на аеродромах Сольці, Шайковка)

19.04.2024 — 1 літак (міг бути збитий із ЗРК С-200)

15.08.2024 — 1 літак (аварія в Іркутській області)

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, пошкоджені:

19.08.2023 — 2 літаки* (на аеродромах Сольці, Шайковка)

27.07.2024 — 2 літаки* (на аеродромі Олєнья)

Ту-160

Крім чітко зафіксованих у списку вибулих літаків стратегічної авіації Ту-22М3 і Ту-95МС є підстави говорити, що росіяни 1 червня втратили також і літаки Ту-160.

Ту-160 або "Білий лебідь" (добре, що не "Крокоділо Бомбардіно") – третій з російських головних стратегічних бомбардувальників, які так довго безкарно здійснювали ракетний терор проти України.

Ту-160 – основні характеристики

тип – стратегічний бомбардувальник-ракетоносець

на озброєнні – з 1987 року

Екіпаж — 4 особи

Максимальна швидкість — 2 200 км/год

Максимальна дальність польоту — 13 900 кілометрів без дозаправки

Практична стеля — 16 000 метрів

Бойовий радіус — 7 300 кілометрів

Тривалість польоту — до 25 годин

Максимальна злітна маса — 275 тонн

Розмах крила (змінний) — 55,7 метра / 50,7 метра /35,6 метра (55,7 метра при зльоті/посадці)

Висота — 13,1 метра

Довжина — 54,1 метра

приблизна ціна – 250 мільйонів доларів.

Приблизна вартість одного Ту-160 – близько 250 мільйонів доларів. Але ця сума доволі абстрактна, адже такого товару просто не має в продажі й умовний Ротенберг чи якийсь інший путінський "гаманець" банально не зможе його купити для окупантів.

Ту-160 є носієм таких ракет і бомб:

Х-15 — до 24

Х-101 — до 12

Х-55/Х-555 — до 12

Вільнопадаючі бомби до 40 тонн різного калібру та боєзаряду.

Усі зауваження та примітки про здатність нести ядерні заряди, нездатність в нинішніх реаліях виконувати функції бомбардувальника і обмеження щодо кількості крилатих ракет, описаних для Ту-22М3 і Ту-95МС, стосуються й Ту-160.

Ан-12

Спалений під Мурманськом літак Ан-12 (де АН – це скорочення від українського ОКБ "Антонов" не має прямого стосунку до стратегічної авіації, але це дуже важливий для російської логістики транспортний літак.

Основні характеристики Ан-12

Крейсерська швидкість – 550 кілометра на годину

Дальність польоту з максимальним корисним навантаженням (з резервами палива) – 3600 кілометра

Експлуатаційна стеля – 10200 метрів

Розмах крила – 38 метрів

Довжина – 33,10 метра

Висота – 10,50 метра

Злітна маса – 61 тонна

ціна – договірна, до речі – цікавий варіант https://www.instagram.com/p/C3gNxwOicEa/

ДРЛВУ А-50

Нарешті перлиною операція "Павутина" може стати ураження літака далекого радіолокаційного виявлення та управління (скорочено ДРЛВУ) А-50. Таке під час російсько-української війни відбувається не вперше, українці робили це мінімум двічі, але щоразу результат такої операції важко переоцінити, адже А-50 – це буквально очі окупантів.

Детально Що відомо про літак А-50

Основні технічні характеристики літака А-50

довжина – 48,27 метра;

розмах крила – 50,5 метра;

висота – 14,8 метра;

площа крила – 300 квадратних метрів;

злітна вага – 190 тонн;

об'єм пального – 109 480 літрів;

крейсерська швидкість – 800 кілометрів на годину;

практична дальність – 7 500 кілометрів;

довжина розбігу – 1 540 метрів;

довжина пробігу – 1 050 метрів;

максимальна тривалість польоту без дозаправки – 9,3 години.

ціна – близько 400 мільйонів доларів.

Цей літак створили для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення військ про повітряну та надводну ситуацію. Також А-50 може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.

А-50 здатен виявляти бомбардувальники на відстані 650 кілометрів, винищувачі – 300 кілометрів, крилаті ракети – 215 кілометрів. Нині всього цього Росія буде позбавлена (або обмежена), адже, якщо ураження А-50 підтвердиться, то у росіян таких літаків залишиться лише 4.

Ціна літака А-50 реально "кусається" – це 300 – 400 мільйонів доларів, але для росіян це може бути значно більше і болісніше, адже новий такий літак їм просто нема звідки взяти, а потенційні втрати, які несе відсутність А-50 у небі, можуть коштувати росіянами нові мільярди. Крім того, це неймовірна моральна втрата доля росіян, співставна з потопленням флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва", а також розгромом росіян під Києвом, Харковом, звільненням Херсону і Курською наступальною операцією.

Оцінити цей ефект – просто неможливо, але він точно вищий за заявлені 7 мільярдів, бо все це наближає нас до перемоги над агресором.