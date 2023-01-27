Це вже щонайменше четвертий випадок таких дій ворога. Навіщо Росія вдається до таких дій пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відомо про використання Росією Х-55

Юрій Ігнат розповів, що справді Х-55 – це ракета з ядерною боєголовкою, а Х-555 – це її модернізована версія. Росіяни справді використовують для атак по Україні ракети Х-55: "Ми бачили фактично докази. Вони (росіяни – 24 Канал) звичайно ж виймають чи не ставлять ядерну частину. Є якийсь там імітатор".

Для чого її (Х-55 – 24 Канал) використовують? Для того, щоб, власне, розосередити наше ППО…

– пояснив речник.

За його словами, цю ракету навіть можуть використовувати як хибну ціль. Наприклад, якщо разом летить 5 ракет, то з них дві можуть бути Х-55 і три – Х-101.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ пояснив, що Росія використовує Х-55 тому, що ракет у росіян стає все менше, їх шкода.

Що відомо про використання Росією Х-55