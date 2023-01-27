Це вже щонайменше четвертий випадок таких дій ворога. Навіщо Росія вдається до таких дій пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Що відомо про використання Росією Х-55
Юрій Ігнат розповів, що справді Х-55 – це ракета з ядерною боєголовкою, а Х-555 – це її модернізована версія. Росіяни справді використовують для атак по Україні ракети Х-55: "Ми бачили фактично докази. Вони (росіяни – 24 Канал) звичайно ж виймають чи не ставлять ядерну частину. Є якийсь там імітатор".
Для чого її (Х-55 – 24 Канал) використовують? Для того, щоб, власне, розосередити наше ППО…
– пояснив речник.
За його словами, цю ракету навіть можуть використовувати як хибну ціль. Наприклад, якщо разом летить 5 ракет, то з них дві можуть бути Х-55 і три – Х-101.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ пояснив, що Росія використовує Х-55 тому, що ракет у росіян стає все менше, їх шкода.
Що відомо про використання Росією Х-55
- В українському військовому порталі Defense Express розповіли, що 26 січня Росія запустила по Києву ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Наші Повітряні сили збили цю ракету на підльоті до Києва з південно-східного напряму. Її уламки знайшли в районі Борисполя.
- За даними видання, це щонайменше четвертий випадок, коли Росія вдарила по Україні ракетою Х-55 з імітаторами саме з метою відволікання на себе сил ППО.
- Вперше Кремль вдався до таких дій 17 листопада 2022 року. Тоді з ракети Х-55 теж відкрутили ядерну боєголовку, замість неї поставили пусту "болванку" й нею і вдарили по Україні. 1 грудня 2022 року цей факт підтвердили в Міноборони України.