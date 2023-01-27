Ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини було знищено з південно-східного напряму. Її уламки знайдені у районі Борисполя.
Дізнайтесь більше Росія масовано атакувала Україну ракетами 26 січня: все, що відомо
Уламки ракети знайшли в районі Борисполя
Це вже щонайменше четвертий випадок, коли ворог застосував такий вид крилатої ракети для відволікання сил ППО.
Вперше про застосування Х-55 з масогабаритним макетом ядерного заряду повідомлялося ще 17 листопада 2022 року. Цю інформацію 1 грудня підтвердили в Міноборони України.
У Міноборони повідомили, що Росія використовує Х-55 з імітаторами саме з метою відволікання на себе сил ППО.
Росія маскує свої ракети
Декілька джерел Defense Express повідомляють, що росіяни почали маскувати свої ракети Х-101. Окупанти зачищають серійні номери на корпусі ракети для того, щоб неможливо було ідентифікувати приблизну дату виготовлення.
Річ у тім, що серійний номер містить інформацію щодо року, кварталу, партії та порядкового номера ракети у партії. Це дозволяло оцінити темпи та порядок використання цих ракет.
Водночас і без маскування відомо, що росіяни почали застосовувати Х-101 вироблені в останніх кварталах 2022 року. Відтак, маскування ракет радше може завадити лише швидкій ідентифікації уламків.
Що відомо про масовану атаку 26 січня
- Зранку 26 січня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили 55 ракет, з яких наші воїни збили 47.
- Прильоти зафіксували у Києві та області, у Вінницькій та Одеській областях. У Київській області окупанти влучили в об'єкти цивільної інфраструктури, житлові й приватні будинки. Також пошкоджено енергетичний об'єкт. В Одеській області росіяни влучили у 2 об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив, що через масовану атаку Росії загинуло щонайменше 11 людей. Повідомлялося про одного загиблого в Києві.