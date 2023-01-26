Так, українські захисники знищили 47 крилатих ракет. Загалом окупанти випустили 55 ракет.
Важливо Ворог під час масованої атаки обстріляв об'єкти енергетики України: де ситуація найскладніша
Українська ППО збила багато ракет
Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворог здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування – Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59 – з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них у районі Києва. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей,
– зазначив Залужний.
ППО знищила 47 ракет / фото Валерія Залужного
В ОК "Південь" повідомили, що під час масованої ракетної атаки ворог цілив по об'єктах критичної інфраструктури. Уражено кілька таких об'єктів у Вінницькій та Одеській областях.
"Силами оборони в нашій зоні відповідальності було знищено 26 ворожих ракет повітряного і морського базування: 3 – над Одещиною, 13 – над Миколаївщиною, 7 – над Херсонщиною і 3 – над Вінниччиною", – розповіли у відомстві.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що цього разу окупанти застосували високоточні ракети повітряного та морського базування:
- Х-47 "Кинджал" – із двох літаків МіГ-31К;
- крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 – із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря;
- крилаті ракети морського базування "Калібр" – із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.
Що відомо про ракетну атаку України 26 січня
- Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито три ракети "Калібр".
- Окупанти пошкодили енергоінфраструктуру Одещини. Через завдані ворожою атакою руйнування в області продовжують діяти екстрені відключення світла.
- Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що 26 січня ворог обстріляв об’єкти енергетики, намагаючись створити системний збій в енергосистемі України.
- Наразі запроваджено аварійні відключення світла. Найскладніша ситуація – у Київській, Одеській та Вінницькій областях.
- У повітряному просторі Києва зафіксували близько 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені.
- У КМВА повідомили, що в Києві частина ракети впала в Голосіївському районі міста, є постраждалі.
- Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці є інформація про одного загиблого і двох поранених.