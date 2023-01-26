Так, українські захисники знищили 47 крилатих ракет. Загалом окупанти випустили 55 ракет.

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Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ворог здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування – Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59 – з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них у районі Києва. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей,

– зазначив Залужний.



ППО знищила 47 ракет / фото Валерія Залужного

В ОК "Південь" повідомили, що під час масованої ракетної атаки ворог цілив по об'єктах критичної інфраструктури. Уражено кілька таких об'єктів у Вінницькій та Одеській областях.

"Силами оборони в нашій зоні відповідальності було знищено 26 ворожих ракет повітряного і морського базування: 3 – над Одещиною, 13 – над Миколаївщиною, 7 – над Херсонщиною і 3 – над Вінниччиною", – розповіли у відомстві.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що цього разу окупанти застосували високоточні ракети повітряного та морського базування:

Х-47 "Кинджал" – із двох літаків МіГ-31К;

крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 – із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря;

крилаті ракети морського базування "Калібр" – із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.

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