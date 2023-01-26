Нині енергетики працюють над відновленням електропостачання. До речі, більшість ворожих ракет – збила наша ППО.
Важливо Росія вдарила по Голосіївському району Києва: є загиблий і постраждалі
Окупанти обстріляли об'єкти енергетики
Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, 26 січня ворог обстріляв об’єкти енергетики, намагаючись створити системний збій в енергосистемі України.
Завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури,
– розповів Галущенко.
Наразі запроваджено аварійні відключення світла. Найскладніша ситуація – у Київській, Одеській та Вінницькій областях.
"Енергетики працюють аби якнайскоріше відновити енергопостачання. Україна переможе!" – наголосив міністр.
Масована ракетна атака по Україні: що відомо
- Мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі столиці є інформація про одного загиблого і двох поранених.
- Внаслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в Одеській та інших областях України, тому наразі є значні проблеми з електропостачанням.
- У кількох областях, зокрема у Вінницькій, є попадання російських ракет.
- Згодом підтвердилось, що на Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Усі оперативні служби працюють на місці.
- За словами Наталії Гуменюк, влучання зафіксували у Вінницькій та Одеській областях. Крім того, наразі триває відстеження ситуації. Сили ППО продовжують ретельно вивчати напрямки, з яких ворог може завдати нових ударів.
- Також речниця ОК "Південь" підкреслила, що "абсолютна більшість ракет, які були запущені, знищена ППО". Втім, точного числа наразі не називають. І на це є вагомі причини.
- Згодом очільник ОВА Максим Марченко заявив, що російські окупанти на Одещині влучили у 2 об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики вже розпочали роботу. Водночас відновлення потребує часу.
- До речі, підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито три ракети "Калібр". На щастя, внаслідок удару постраждалих серед цивільних в області немає.