Нині енергетики працюють над відновленням електропостачання. До речі, більшість ворожих ракет – збила наша ППО.

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Окупанти обстріляли об'єкти енергетики

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, 26 січня ворог обстріляв об’єкти енергетики, намагаючись створити системний збій в енергосистемі України.

Завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури,

– розповів Галущенко.

Наразі запроваджено аварійні відключення світла. Найскладніша ситуація – у Київській, Одеській та Вінницькій областях.

"Енергетики працюють аби якнайскоріше відновити енергопостачання. Україна переможе!" – наголосив міністр.

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