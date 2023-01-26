У Голосіївському районі Києва впала частина російської ракети. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків загинула людина.

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У Києві впала частина ракети

За попередньою інформацією КМВА, в Голосіївському районі внаслідок падіння частини ракети загинув 55-річний чоловік.

Також, за інформацією Кличка, двоє людей отримали поранення. Повідомляється, що постраждалих госпіталізували медики.

Мер Києва повідомив, що ракета влучила в нежитлову забудову в Голосіївському районі столиці.

Що відомо про вибух у Києві

Інформацію про вибух у Києві о 10:07 офіційно підтвердив міський голова Віталій Кличко. Повідомлялося, що в Києві пролунав гучний вибух, який чули в центрі міста.

До цього в Київській МВА повідомляли, що росіяни випустили в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті.

У Повітряних силах ЗСУ інформували, що зранку росіяни випустили близько 30 ракет. При цьому речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключив, що Росія може випустити 80 – 100 ракет.

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